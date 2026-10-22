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Ana Brnabić, kandidatkinja na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručila je da se ne smeju dozvoliti podele među građanima i pozvala građane da u nedelju, 25. oktobra, podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

- Nećemo Srbiju u kojoj će oni koji misle da su bogom dani i da su takozvana samozvana, samozaljubljena građanska elita da jaše, da juri, da šiša, da preti, da bije, da vređa sve ostale ljude samo zato što se ne slažemo sa njima

- Nema Srbije u kojoj ste vi elita, a mi ćaci. Srbija je jedna, jedinstvena i ujedinjena - istakla je Brnabić.

- I te podele koje želite da unesete u Srbiju, staćemo im na put našim glasovima u nedelju, 25. oktobra - napomenula je ona.

- Vi ste slušali Aleksandra Vučića i vi ste sačuvali mir u Srbiji. Svi zajedno, kao jedan, za jedinicu, za listu Aleksandar Vučić ujedinjena Srbija, u nedelju do pobede. Živeo naš narod, najbolji i najjači na svetu. Živela naša Srbija, da je zaštitimo do pobede - rekla je Brnabić.

Kurir.rs

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