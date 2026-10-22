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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" gost je specijalne emisije "Vreme odluke" u studiju TV Pink.

Uoči početka izborne tišine u ponoć, Vučić govori o planovima i programu liste "Ujedinjena Srbija".

U emisiji "Vreme odluke", pored Vučića, gosti su i v.d. predsednika Srbije Ana Brnabić, prof. dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, studentkinja Medicinskog fakulteta u Nišu Marija Stanković, glumica Jelena Đukić, ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i legendarni pevač Miroslav Ilić.

Razgovor zajednički realizuju TV Pink, Informer TV i B92.

Emisija je počela predizbornim spotom, a Vučić se onda pojavio na vratima.

"Aco, Srbine", zaorilo se u studiju od brojne publike.

1/26 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u emisiji na Pinku Foto: Printskrin Pink TV

"Kampanja mi izgledala odlično, zahvalan sam mladim ljudima i ljudima mojih godina i starijim na ogromnoj energiji u nemogućim uslovima. Sad na kraju kampanje mogu da kažem, suočili smo se s nečim čime se malo ko u Evropi suočio u poslednjih 30-40 godina. Mi smo uspeli da odgovorimo i blizu smo pobede".

"Pokazili su mi neko istraživanje Vukadinovića, ja se našalio, rekao kako smo napredovali i sad smo u minusu samo 1,5 posto, a oni na Novoj S objavili kao moju izjavu 'u minusu smo 1,5 posto. Drugačije ne znaju."

O kampanji

"Meni je drago da vidim ove puteve. Ja ne mogu osmeh da sakrijem kad vidim puteve. To je za mene, kad neko hoće da mi popravi raspoloženje, samo mi donese mapu sa putevima, prugama. I ja više nikakav problem nemam. Zadovoljan sam što smo predstavili ljudima program, što smo govorili o zdravstvu, što smo govorili o obrazovanju. Zadovoljan sam što smo govorili o infrastrukturnim projektima, vodosnabdevanju i kanalizaciji. Zadovoljan sam što smo posebno u okviru zdravstva govorili o retkim bolestima, inovativnim lekovima, vraćanju stomatoloških usluga i za decu i za starije. Zadovoljan sam što će i prenatalni senzori da budu besplatni, dakle za naše trudnice, i što čini mi se da smo jedini nešto konkretno govorili."

"Imali smo odgovore na svako pitanje. Hoćemo li uvoditi sankcije Rusiji - nećemo. Hoćemo li priznati nezavisno Kosovo - nikad nećemo. Treće pitanje na koje drugi nisu imali odgovor - jesmo li mi genocidan narod. Mi smo imali jasne odgovore. Kad sam hteo da se suočimo s njima po pitanju korupcije, da sednemo Šoškić i ja ili Srdanović i ja, niko nije hteo ni smeo, jer bi morali da odgovaraju na moja pitanja. Kad pogledate da su uz njihovu listu stali Biserko, Kandić, jasno vam je zašto sam svim srcem uz Ujedinjenu Srbiju".

Foto: Printskrin Pink TV

O ženama

Na pitanje šta je snaga žena, rekao je:

"Žena čuva kuću, porodicu... Neće da sedne u kafanu i kaže da hoće da ratuje s nekim. Kod nas muškaraca se odluke neretko donose naprečac. Kod žena toga nema. Verujem u žene, u njihovu odgovornost, procentualno će biti više žena u novoj vladi. Biće najmanje 5 žena od 12 ministara, a možda i 6. To je važna stvar za naše društvo i državu".

Lekcije iz demokratije

O nemirima u Evropi kaže:

"Počeli su ljudi da se samoorganizuju i da se brane. Uzeli su motke i kriminalce rasteruju od svojih radnji. U eri socijalnih mreža, mnogi ne žele da vide šta se dešava, divljanje anarhističkih grupa, da ne rade ništa a da žive dobro. Uvek ima uplitanja stranih obaveštajnih agencija", rekao je Vučič, pa se okrenuo Srbiji:

Foto: Printskrin Pink TV

"Mi smo u Srbiji imali dve teške godine. Ja sam razmišljao, merio 1000 puta, nisam hteo da prolijemo srpsku krv. Za skoro dve godine šikaniranja građana Srbije, nijedna osoba nije ubijena, teže je povređen samo naš aktivista Bogdanović. Mi smo održali lekciju iz demokratije".

"Da sačuvamo Srbiju"