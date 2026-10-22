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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" gost je specijalne emisije "Vreme odluke" u studiju TV Pink, gde je, između ostalog govorio i o debatama koje nije imao sa predstavnicima drugih listi. 

- Imali smo odgovore na svako pitanje. Hoćemo li uvoditi sankcije Rusiji — nećemo. Hoćemo li priznati nezavisno Kosovo — nikad nećemo. Treće pitanje na koje drugi nisu imali odgovor — jesmo li mi genocidan narod. Mi smo imali jasne odgovore. Kad sam hteo da se suočimo s njima po pitanju korupcije, da sednemo Šoškić i ja ili Srdanović i ja, niko nije hteo ni smeo, jer bi morali da odgovaraju na moja pitanja. Kad pogledate da su uz njihovu listu stali Biserko, Kandić, jasno vam je zašto sam svim srcem uz "Ujedinjenu Srbiju" - naveo je. 

Aleksandar Vučić u emisiji na Pinku Foto: Printskrin Pink TV

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Kurir.rs

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