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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" gost je specijalne emisije "Vreme odluke" u studiju TV Pink, ali je pored njega, između ostalog, gost i naš legendarni pevač Miroslav Ilić.

- Svemu je kumovala moja supruga. Pre 10 dana sedimo za doručkom i kaže: Mesecima sve pratiš, a ništa ne kažeš. Znaš šta ja mislim, Srbiji u ovom trenutku, kada ključa cela planeta, ne treba ulazak u neizvesnost i promenu vlasti. Promena unutar vlasti, da, to od vas gospodine Vučiću i očekujem. Što? Zato što ulazimo u vakuum neizvesnosti. Ako pobede ovi drugi, slede nam meseci vakuuma institucionalni, a nisam siguran da to možemo da izdržimo zbog važnih projekata. Zato bih podržao gospodina Vučića - rekao je Miroslav Ilić.

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Foto: Pink

Miroslav Ilić se potom našalio: "gospodine Vučiću, moja podrška je oročena", što je nasmejalo sve u studiju. 

- Ja sam zahvalan i njegovoj supruzi i njemu. Da, to je moja ideja, baš to što ste rekli, Miroslave. Pokušaću da... ne znam hoću li ja izdržati sve 4 godine. A mi smo bili fer prema građanima, rekli i ko je kandidat za premijera. Nismo zakukuljili, zamumuljili i nešto sakrivali od ljudi pa da možete koga hoćete da postavljate. Jer oni koji glasaju za neku drugu listu, oni ne znaju u stvari za koga glasaju. Oni znaju protiv koga glasaju, ali ne znaju za koga glasaju. Kada glasate za ovu listu, vi znate za koga glasate - nadovezao se Vučić. 

Sve o specijalnoj emisiji "Vreme odluke", pročitajte u našoj vesti OVDE.

Kurir.rs

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