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Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da je manjak padavina od proleća ostavio posledice na poljoprivredu i vodostaje reka, a da ozbiljnije kiše nema na vidiku bar još deset do petnaest dana. Najtopliji dan biće subota, kada se u Beogradu očekuje oko 20 stepeni, dok bi se oporavak vodostaja mogao očekivati tek početkom naredne godine.

Manjak padavina, koji u Srbiji traje od proleća, nastavlja se i u oktobru, a velike reke i dalje imaju nizak vodostaj. Gost Beogradske hronike Nedeljko Todorović upozorio je da je zemljište suvo, što otežava jesenju setvu, i da se oporavak može očekivati tek početkom sledeće godine.

Todorović je naveo da je u Beogradu u četvrtak palo svega dva do tri milimetra kiše.

"Danas palo svega dva, tri milimetra kiše, to jest litara po kvadratnom metru", rekao je on i ocenio da je to za jedan dan i jednu kišu veoma skromno.

Kada je reč o celom mesecu, u oktobru je u prestonici, kako je istakao, pala tek polovina prosečne mesečne količine.

"U oktobru je palo skoro jedva polovina one mesečne prosečne količine", rekao je Todorović i dodao da će do kraja meseca možda pasti još nešto malo. "Znači, ostajemo i u oktobru sa manjkom padavina, a manjak padavina je od proleća", naglasio je Todorović.

Posledice su, prema njegovim rečima, vidljive.

"Velike reke su na niskom vodostaju. Zemljište je suvo po dubini, po profilu", ocenio je Todorović. Podsetio je da se duža letnja suša ponavlja na svakih desetak do dvadesetak godina, a da se ponekad jave i zimske, odnosno prolećne suše, kao i prolećni mrazevi. "Svaka godina je priča za sebe iz nekog razloga", poručio je meteorolog.

"Velike reke ne mogu brzo da se oporave"

Todorović je rekao da je, zbog jesenje setve pšenice, ovih dana bio nekoliko puta u Vojvodini, gde se iz zemlje podiže prašina.

"Znači, prvo treba kiše zbog poljoprivrede. Drugo, treba kiše zbog hidroenergije. Zalihe su na jezerima smanjene", objasnio je. Prema njegovim rečima, kiše je potrebno i u izvorišnom delu Dunava, u Austriji i Alpima, kako bi se podigao vodostaj.

Prema Todorovićevim rečima, u narednim danima se očekuje porast vodostaja od samo dvadesetak do tridesetak centimetara, koliko je zabeleženo i u Budimpešti, što je premalo. Velike reke ne mogu brzo da se oporave, pa je, kako je rekao, potrebno sačekati bar do januara da bi se videlo da li će vodostaji rasti.

"Ne vidi se neka ozbiljna kiša u narednih bar deset, petnaest dana", kazao je Todorović.

Što se tiče vremena u narednim danima, Todorović je najavio da će tokom noći i ujutru na području Beograda biti malo kiše, koja će već u drugoj polovini noći početi da jenjava. U petak pre podne sledi razvedravanje u Beogradu i na severu Srbije.

Najtopliji dan u subotu

"U subotu bi bio najtopliji dan", rekao je Todorović, uz napomenu da bi u Beogradu moglo biti oko dvadeset stepeni, ali da će jutra biti hladna, pa bi u centru grada moglo biti sedam do osam stepeni.

Letnja garderoba je, zaključio je, za ovu godinu prošlost. "U senci na tih dvadeset stepeni je hladno sada", rekao je Todorović i dodao da je sada vreme za izlazak na sunce. "Do marta meseca kad god ima sunca u toku dana, komotno na sunce", poručio je Todorović.

Kada je reč o snegu, rekao je da je to "druga priča", a da je beogradska zima retko kada bila pod snežnim pokrivačem tokom sva tri meseca, jer se to događa tek jednom u sto godina.