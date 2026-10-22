GLAVNO ISTRAŽIVANJE IPSOSA Lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija vodi sa 7,4 odsto
Agencija Ipsos Strategic Marketing objavila je večeras najnovije rezultate istraživanja pred parlamentarne izbore u nedelju.
Kako se navodi, istraživanje opredeljenja birača je sprovedeno na uzorku veličine 3624 ispitanika, u periodu od 20. do 22. oktobra 2026. godine.
Inače, IPSOS pred svake izbore radi istraživanja i zbog toga se ovi podaci smatraju relevantnim.
Izlaznost: Očekivana izlaznost iznosi 64.7%, odnosno očekuje se da bude u intervalu od 62.9% do 66.5% u odnosu na broj upisanih birača, kada se uzme u obzir uzoračka greška.
Parlamentarni izbori: Prema ovoj anketi, očekuje se da će lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija osvojiti najveći broj mandata, budući da tri dana pred izbore ima podršku 47.4% izašlih birača.
Sledeća po snazi je lista Studentska lista – Studenti pobeđuju sa 40%, a trećeplasirana lista Ivica Dačić – Faktor stabilnosti! sa 3.2%.
Ovi procenti u istraživanju u potvrđuju procene da bi razlika u glasovima u korist liste "Ujedinjena Srbija" bila preko 300.000 glasova.
Prikupljanje podataka obavljeno je kombinovanjem telefonske ankete (fiksni i mobilni telefoni), sprovedene metodom slučajnog uzorka i online ankete, sprovedene na uzorku ispitanika iz Ipsosovog online panela.
Inače rezultati koje predviđa IPSOS se poklapaju sa projekcijama koje su nedavno dale kladionice, a prema brojkama koje su objavljene, Vučić bi mogao sam da formira Vladu sa 127 mandata.