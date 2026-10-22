Slušaj vest

Potpredsednik Glavnog odbora SNS Siniša Mali izjavio je danas da nikada nije bilo važnije pokazati jedinstvo, slogu i jasnu opredeljenost da se razvoj Srbije nastavi.

- Srbija može i mora da ide samo napred. Jer, naša zemlja je danas jedna od najbrže rastućih evropskih ekonomija i jedina zemlja kandidat za punopravno članstvo u EU sa investicionim kreditnim rejtingom.

- Iza nas su decenija rekorda i privredni preporod zemlje, odnosno godine u kojima smo pokazali kako izgleda kada je čovek u fokusu, a plate, penzije i kvalitet života naših građana rastu.

- Oni su se bogatili, mi smo poboljšavali životni standard građana. I sve to, uporedo sa infrastrukturnim razvojem zemlje.

- To je ta konceptualna politička razlika i zato smetamo svima - jer niko ne može da dostigne niti pobedi rezultate koje imamo - nikada veće plate i penzije koje kontinuirano rastu i nikada veće investicije.

- Sačuvali smo stabilnost uprkos svemu i svima! I nastavićemo da je čuvamo jer volimo našu Srbiju.