Politika
SPEKTAKULARNI SNIMAK IZ DRONA! Reka automobila i ljudi iz Zemuna ide ka Novom Beogradu: "Zemun svom snagom za Vučića" (VIDEO)
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Nepregledna kolona automobila i građana krenula je u šetnju iz Zemuna ka Novom Beogradu u znak podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Foto: Kurir
"Zemun svom snagom za Vučića", piše na velikom transparentu na čelu kolone ljudi.
Ni jaka kiša nije omela brojne pristalice liste "Ujedinjena Srbija" da iskažu privrženost Aleksandru Vučiću i njegovoj politici.
Put narodu "krči" nepregledan niz automobila.
Pogledajte spektakularne snimke iz drona iznad Zemuna...
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