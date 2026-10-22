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Nepregledna kolona automobila i građana krenula je u šetnju iz Zemuna ka Novom Beogradu u znak podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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Foto: Kurir

"Zemun svom snagom za Vučića", piše na velikom transparentu na čelu kolone ljudi.

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Zemun Izvor: Kurir

Ni jaka kiša nije omela brojne pristalice liste "Ujedinjena Srbija" da iskažu privrženost Aleksandru Vučiću i njegovoj politici.

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Zemun 1 Izvor: Kurir

Put narodu "krči" nepregledan niz automobila.

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Zemun Dron Izvor: Kurir

Pogledajte spektakularne snimke iz drona iznad Zemuna...

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