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Politička debata na RTS-u iznedrila je brojne istine, izgovorene namerno ili slučajno, od strane takozvane studentske liste. Tako je predstavnik ove političke opcije, Vladan Kuzmanović, otvoreno poručio:

"Studentska lista nikoga ne moli za podršku ni za glasove, ponajmanje svoj narod!"

Sve sumnje, teorije i upozorenja na koja je patriotska Srbija ukazivala mesecima unazad sinoć su, prema ovom tumačenju, dobili svoju najcrnju i najsramniju potvrdu.

U samom finišu izborne trke, kada bi svaki politički akter trebalo da traži poverenje svojih komšija, rođaka i sugrađana, predstavnik takozvane „Studentske liste“ poručio je da joj je podrška sopstvenog naroda najmanje važna.

Poznato je da takozvana studentska lista od početka kampanje izbegava da pruži jasne odgovore na ključna pitanja od nacionalnog značaja, među kojima je i pitanje Kosova i Metohije.

Dok su do sada o ovoj izuzetno važnoj temi uglavnom ćutali ili davali nejasne i nedorečene odgovore, tokom debate na RTS-u predstavniku ove liste izletela je rečenica koja, kako se ocenjuje, najbolje oslikava suštinu njihove politike prema Kosovu i Metohiji.