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Građani su se večeras u velikom broju okupili širom Srbije da podrže listu "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" i prvog na listi, Aleksandra Vučića.

Podsećamo, građani su se u znak podrške ovoj listi okupili u Loznici, Šapcu, Kruševcu, Trsteniku, Brusu, Vranju, Kuli, Baču, Kraljevu, Požarevcu, Novom Kneževcu, Novom Pazaru, Ljuboviji, Koceljevi, Pančevu, Vršcu, Majdanpeku, Temerinu, Rači, Batočini. Okupljanja se održavaju i u Kniću, Smederevu, Alibunaru, Inđiji, Senti, Plandištu, Negotinu, Kanjiži, Apatinu, Lučanima, Sečnju, Lajkovcu, Čačku...

Tako je i veličanstvena šetnja građana praćena srpskim trobojkama koje se ponosno vijore zabeležena na Vidikovcu u Beogradu, dok su bajkeri napravili bakljadu!

Pogledajte spektakularne prizore:

00:21 Vidikovac Izvor: Kurir

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