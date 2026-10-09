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Povod za reakcije bila je i nedavna izjava vršioca dužnosti predsednika Srbije Ane Brnabić, koja je pozvala Agenciju za sprečavanje korupcije i nadležne organe da detaljno ispitaju aktivnosti i poreklo finansiranja te organizacije tokom izborne kampanje.

Gostujući u emisiji "Jutro", predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun i lider "Srpskih suverenista" Vukša Dragović ocenili su da delovanje pojedinih NVO predstavlja direktno strano mešanje u unutrašnja pitanja Srbije.

Optužbe o preusmeravanju novca i uticaju na birače

Predsednik skupštinskog odbora Milovan Drecun istakao je da uticaj i finansiranje ove organizacije otvaraju pitanje sprovođenja stranih interesa u zemlji.

- Čini se da kod njih nema nikakve granice. CRTA je jedna od najuticajnijih prozapadnih nevladinih organizacija u zemlji. Godinama sam pratio njihov rad i pitao se na šta troše te astronomske iznose od 2,5 do 3 miliona evra godišnje. Onda shvatite da su kroz godine gradili sopstvenu mrežu aktivista po celoj Srbiji, koji potom američke kongresmene snabdevaju poluinformacijama i neistinama kako bi se stvorio spoljni pritisak na našu zemlju.

On podseća i na ranije stavove osnivača ove organizacije i ukazuje na zloupotrebu zakonskih okvira.

03:31 Milovan Drecun: CRTA je godinama gradila mrežu aktivista po celoj Srbiji Izvor: Kurir televizija

- Osnivačica CRTE je svojevremeno izjavila kako su joj na jednom kursu rekli da je 'politička svest prosečnog srpskog građanina na nivou sedmogodišnjeg deteta i da se prema njemu tako treba i odnositi'. Danas u praksi vidimo da narod tretiraju kao potpuno politički nepismen i pokušavaju da mu preoblikuju svest. Oni ne pružaju samo podršku takozvanom studentskom pokretu - oni aktivno učestvuju u kršenju ustavnog poretka, nasilju i rušenju svega što je nacionalno, uz jasan pokušaj da se građani prevare - naglasio je Drecun, dodajući da nevladin sektor uživa zaštitu zapadnih vlada:

- Nevladin sektor uživa izuzetnu zaštitu brojnih zapadnih vlada, koje zbog toga vrše pritiske, što ovo pitanje čini politički veoma osetljivim. Problem nastaje kada se organizacija registruje za humanitarni rad, a u praksi se bavi čistom politikom i tako zaobilazi zakon. One su uspostavile saradnju sa nizom lokalnih NVO, preusmeravale dobijena sredstva i izgradile široku mrežu aktivista koju mogu da aktiviraju u svakom trenutku - naglasio je Drecun.

Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Foto: Kurir Televizija

CRTA se ponaša kao politički akter

Diskusija se nadovezala i na podatke koje je u emisiji „Usijanje“ izneo izvršni direktor Odbora za kontrolu i opservaciju Aleksandar Jerković, navevši da spisak od preko 100 ljudi direktno povezanih sa NVO sektorom učestvuje u tzv. Studentskoj listi, čime se novcem iz nevladinog sektora, koji dostiže cifru od oko jedne milijarde, direktno finansira propaganda jedne političke opcije.

Lider "Srpskih suverenista" Vukša Dragović smatra da je reč o razrađenom mehanizmu delovanja na političku scenu.

Vukša Dragović, lider pokreta suverenista Foto: Kurir Televizija

- Mislim da smo probudili svest građana i da su počeči da posmatraju CRTU kao političku, a ne kao nevladinu organizaciju. CRTA nije bezazlena - reč je o kompletnoj parapolitičkoj strukturi koja deluje poput političkih stranaka i aktivno promoviše tzv. 'studentsku listu'. Njihovo učešće prevazilazi same pozive na proteste: popunjavaju dokumentaciju za izlazak na izbore, obučavaju kontrolore, vode kampanju i kreiraju lažna istraživanja javnog mnenja sa ciljem stvaranja narativa o unapred zagarantovanoj pobedi te liste, kao i o navodnoj izbornoj krađi.

On je naveo i konkretne primere delovanja na terenu i logističke podrške protestima.

- Kreirali su i narativ o 'zvučnom topu', pružali logistiku za proteste u Valjevu, a angažovali su i advokata koji instruiše aktiviste kako da se ponašaju tokom fizičkih napada. Pored toga, finansiraju lokalne medije. Mreža takvih organizacija služi kao poluga zapadnih finansijera i stranih interesa za pritisak na vlast ili, u krajnjem slučaju, za njenu smenu. Uspeli su da od takozvane studentske liste - opcije koja nema ni zvaničnu listu, ni program, ni plan, stvore drugu najuticajniju političku figuru u Srbiji - Dragović.

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Kurir.rs

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