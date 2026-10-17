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Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista, objavio je analizu kojom je došao do otkrića da na dnevnom nivou studentska lista troši čak 1.200.000 evra za promociju na mrežama.

- Javila se meni grupa nekih IT-evaca pre par meseci. Kažu vide da se borim protiv NVO hidre, hoće i oni da pomognu. Predstave se oni. Navodni stručnjaci za društvene mreže, veštačku inteligenciju, svašta nešto, žele da pomognu oko mog bustovanja na društvenim mrežama putem veštačke inteligencije - istakao je Dragović.

On dodaje da nije verovao nikome ništa na prvu, i da je mislio da je u pitanju "klasična navlakuša".

- Međutim, pošalju oni meni svoje profile na Linkedinu, stoji ime i prezime, stručno usavršavanje, u domenu markertinga, društvenih mreža, veštačke inteligencije, silne neke firme za koje su radili svašta nešto, ali ja ne verujem ni dalje, niti imam para to da platim. Čujemo se mi još jednom, i ja im kažem otvoreno: Drugari, nemamo mi sredstava za takve avanture, niti smatram da je korisno da se na veštački način stvara takva podrška, jer ne znaš na čemu si onda. Kažu oni meni da bi oni to uradili džabe. Neće moći da bude u obimu u kom to rade studenti, ali bar da poguraju koliko je u njihovoj mogućnosti. Zato što vide da je nepoštena borba - rekao je on, i dodao:

- I sad meni to zaparalo uši, kako neće moći da bude u obimu u kom to rade studenti. Mislim vidim ja da je tu gomila botova koja mene napada na svim društvenim mrežama, ali ne znam kako to tačno funkcioniše. I počnu oni meni to da objašnjavaju, na koji način se stvara veštačka podrška, zašto oni na tako malom broju pregleda imaju tako veliki broj deljenja i lajkova. Zaleteli se kao da ja znam o čemu oni pričaju, ja rekoh: "Čekaj, stani. Pošto ja vas ništa ne razumem, daj da se mi lepo vidimo. Ja ću da dođem sa svojim saradnicima, imamo i tri univerzitetska profesora koji su se takođe javili, hoće da pomognu i onda da lepo napravimo jedan sastanak i oformimo radnu grupu.

Dragović kaže da je sastanak održan, i da su potom analizirali sve blokaderske profile na društvenim mrežama.

- Odnosno one koji podržavaju studenstku listu i studente, i da napravimo analizu koliko novca košta to što oni rade. Jedini njihov zahtev je bio da ostanu anonimni, pošto rade za strane firme. O profesorima neću ni da govorim koliko se plaše. I tako i bi. Analizirali smo 1200 profila, uključujući i plaćene influensere koji pružaju otvorenu podršku, jer oni uz pomoć svojih alata mogu da prepoznaju te generički napravljene naloge, komentare, objave, sponzorisane objave i tako dalje. Dok mi moramo da tabanamo peške profil po profil.