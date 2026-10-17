- Pred nama su dva puta. Vučićevu politiku znamo, pa hajde da krenemo drugim putem. Gde li on vodi? Na istok ili na zapad? U NATO ili vojnu neutralnost? Ka priznanju Kosova, sankcijama Rusiji? Možda vodi naše državnike na proslavu Oluje, hormonskim terapijama za promenu pola naše dece. Mnogo je pitanja gde nas vodi drugi put. Tako da, ja idem putem koji dobro znam.