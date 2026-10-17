Politika
"JA IDEM PUTEM KOJI DOBRO ZNAM" Moćan spot liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)
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Na zvaničnom Instagram profilu Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objavljen je novi spot koji jasno ukazuje kakav je put pred nama.
- Pred nama su dva puta. Vučićevu politiku znamo, pa hajde da krenemo drugim putem. Gde li on vodi? Na istok ili na zapad? U NATO ili vojnu neutralnost? Ka priznanju Kosova, sankcijama Rusiji? Možda vodi naše državnike na proslavu Oluje, hormonskim terapijama za promenu pola naše dece. Mnogo je pitanja gde nas vodi drugi put. Tako da, ja idem putem koji dobro znam.
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