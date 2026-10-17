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Letnje računanje vremena u Srbiji ove godine završava se noći između 24. i 25. oktobra vraćanjem kazaljki jedan sat unazad, sa 3 na 2 sata. Iako ova promena donosi sat vremena duži san, i dan koji će nam trajati 25 sata, građani će već od sutradan, dakle u nedelju primetiti promenu koja mnogima neće prijati - mrak će pasti sat vremena ranije.

Lekari upozoravaju da ovo prilagođavanje predstavlja na zimsko računanje pravi šok za ljudski organizam. Ovo je sve što morate da znate o pomeranju sata i kako da se najbolje prilagodite.

Prelazak na zimsko računanje vremena uvek se dešava u toku oktobra, tačnije poslednjeg vikenda u tom mesecu. Tako ćemo i ove godine u noći između 24. i 25. oktobra tačno u 3.00 časova posle ponoći sat će se automatski pomeriti na 2.00 časova kada počinje zimsko računanje vremena. Kod uređaja kod kojih to nije automatski moguće, ipak ćete ručno morati da vratite kazaljke.

Upravo te noći spavaćemo jedan sat duže, ali već u nedelju, 25. oktobra mrak će nam pasti sat vremena ranije.

Kada pada mrak dan pre pomeranja kazaljki

Na dan 24. oktobra 2026. godine u Srbiji (Beograd/Centralna Srbija) satnica večernjeg prelaza izgleda ovako:

Zalazak Sunca: 17.36

Građanski sumrak: 17.36 - 18.07

Nautički sumrak: 18.07 - 18.41

Astronomski sumrak: 18.41 - 19.15

Potpuni, astronomski mrak: Nastupa u 19.15

Kada pada mrak dan prvog dana po pomeranju kazaljki

Na dan 25. oktobra 2026. godine - na dan kada se sat pomera na zimsko vreme - u Srbiji (Beograd/centralna Srbija) satnica izgleda ovako:

Zalazak Sunca: 16.34

Građanski sumrak: 16.34 - 17.05

Nautički sumrak: 17.05 - 17.39

Astronomski sumrak: 17.39 - 18.13

Potpuni, astronomski mrak: Nastupa u 18.13

Kako pomeranje sata utiče na zdravlje Foto: Profimedia

Faze smenjivanja svetlosti i mraka, značenje

Zalazak sunca: Sunčev disk potpuno zalazi za horizont. Tada počinje građanski sumrak - prvi i najsvetliji deo večeri.

Kraj građanskog sumraka: Prirodno svetlo brzo nestaje, vidljivost postaje slaba i pali se ulična rasveta.

Kraj nautičkog sumraka: Nebo gubi plave tonove i postaje tamnosivo, a na nebu se jasno vide prve zvezde.

Potpuni (astronomski) mrak: Sunčeva svetlost više uopšte ne dopire do atmosfere, čime nastupa potpuna noć.

Pomeranje sata i zdravstveni šok

Iako prelazak na zimsko računanje vremena i noć u kojoj dan traje 25 sati na prvi pogled deluje kao prilika za dodatni sat odmora, lekari upozoravaju da je ova promena ozbiljan fiziološki šok za ljudski organizam. Vraćanje kazaljki remeti naš unutrašnji biološki sat, a posledice po zdravlje mogu se osećati nedeljama.

Najkritičniji period kada se promeni sat je od 3. do 5. dana nakon pomeranja sata, dok adaptacija ukupno može trajati od tri dana do dve nedelje. Starije osobe i hronični bolesnici prilagođavaju se znatno sporije od mlađih.

Naš organizam funkcioniše po strogo definisanom cirkadijalnom ritmu (unutrašnji biološki sat organizma) koji reguliše san, krvni pritisak i lučenje hormona. Kada se taj ritam poremeti, dolazi do niza fizičkih i psihičkih reakcija:

Poremećaj sna i melatonina

Stres za srce i povišen krvni pritisak

Pad serotonina i psihičke smetnje

Pad koncentracije

Kako se ponašati i zaštititi organizam

- Kada se pomeri sat, telo može doživeti stres usled promene u ritmu spavanja, što posebno može biti opasno za srčane bolesnike. Nedostatak sna ili promene u kvalitetu sna mogu povećati nivo hormona stresa, kao što je kortizol, što dovodi do povišenog krvnog pritiska i ubrzanog srčanog ritma. Kod osoba sa srčanim problemima, ovaj dodatni stres može biti opasan, jer srce već radi pod opterećenjem - objasnila je ranije dr Radinka Pekić za "Blic zdravlje".

Da bi se negativni efekti sveli na minimum i sprečile ozbiljnije zdravstvene komplikacije ističe važnost prevencije i samokontrole:

Redovne i vanredne kontrole pre i posle pomeranja sata

Dosledno uzimanje terapije

Prilagođavanje životnih navika

Fizička aktivnost

Kada će biti najkraći dan u oktobru, ali i ove godine

Najkraći dan u ovom mesecu trajaće svega 10 sati, 13 minuta, 15 sekunde i to je 31. oktobar.

Ali, najkraći dan u 2026. godini, odnosno ove zime biće 21. decembra 2026. godine, kada i počinje zima (zimski solsticij ili kratkodnevnica).

Toga dana u Beogradu dnevna svetlost (obdanica) trajaće samo 8 sati, 47 minuta i 34 sekunde. Praktično, sve do tog datuma sve ranije će padati mrak.

U Srbiji (Beograd/Centralna Srbija) na dan 21. decembra 2026. godine - na dan zimske kratkodnevice - potpuni, astronomski mrak nastupiće u 17:53 (srednjoevropsko zimsko vreme, CET).

Detaljan vremenski sled večeri (21. decembar 2026):

Zalazak Sunca: 16.00

Građanski sumrak: 16.00 - 16.34

Nautički sumrak: 16.34 - 17.13

Astronomski sumrak: 17.13 - 17.53

Zimsko računanje vremena trajaće do 28. marta 2027. godine kada ponovo pomeramo sat, odnosno vraćamo ga jedan sat unapred i tog momenta počinje letnje računanje vremena.