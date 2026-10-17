U ekskluzivnom gostovanju u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji kod urednice Jelene Pejović, Aleksandar Vučić je iznosi detalje ove anegdote.
EMISIJA "Neispričano"
ALEKSANDAR VUČIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV! Otkrio šta su iz ODIHR-a pitali o njemu, usledio je odgovor koji nisu očekivali: "Vi morate da naučite jednu stvar"
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U ekskluzivnom gostovanju kod Jelene Pejović u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, Aleksandar Vučić ispričaće anegdotu o razgovoru predstavnika međunarodnih institucija, nakon kojeg je usledila poruka:
"Aleksandar Vučić je više od bilo kakve funkcije, samo to vi morate da naučite kad dođete u ovu zemlju!", ovim rečima, kako je ispričao, opisana je njegova pozicija tokom razgovora predstavnika međunarodnih institucija.
Pogledajte u videu delić ekskluzivnog razgovora, a celo gostovanje Aleksandra Vučića kod Jelene Pejović ne propustite večeras od 22.15 na Kurir televiziji!
Gledajte "Neispričano" večeras od 22.15 na Kurir televiziji, ekskluzivan gost Aleksandar Vučić!
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