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U ekskluzivnom gostovanju kod Jelene Pejović u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, Aleksandar Vučić ispričaće anegdotu o razgovoru predstavnika međunarodnih institucija, nakon kojeg je usledila poruka:

"Aleksandar Vučić je više od bilo kakve funkcije, samo to vi morate da naučite kad dođete u ovu zemlju!", ovim rečima, kako je ispričao, opisana je njegova pozicija tokom razgovora predstavnika međunarodnih institucija. 

Pogledajte u videu delić ekskluzivnog razgovora, a celo gostovanje Aleksandra Vučića kod Jelene Pejović ne propustite večeras od 22.15 na Kurir televiziji!

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ALEKSANDAR VUČIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV! Otkrio šta su iz ODIHR-a pitali o njemu, pa je usledio odgovor koji nisu očekivali: "Vi morate da naučite jednu stvar" Izvor: Kurir televizija

Gledajte "Neispričano" večeras od 22.15 na Kurir televiziji, ekskluzivan gost Aleksandar Vučić!

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Naša zemlja će žaliti i patiti za Vučićem: Milan Popović za Kurir o političkoj situaciji u Srbiji Izvor: Kurir