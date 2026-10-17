Evo ko će sve biti gosti
OD SRCA HVALA DIVNIM DAMAMA NA SJAJNOM DRUŽENJU: Vučić objavio kadrove sa snimanja emisije "Magazin In" - "Gledamo se danas od 17 časova" (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objavio je kadrove iz gostovanja u emisiji "Magazin In" kod voditeljke Sanje Marinković.
- Od srca hvala divnim damama na sjajnom druženju, iskrenim i zanimljivim razgovorima, kao i fantastičnoj atmosferi koja se ne zaboravlja. Gledamo se danas od 17 časova u emisiji "Magazin In". Hvala na pozivu i gostoprimstvu - napisao je Vučić na Instagramu.
U emisiji sa njim gostuju, između ostalih, Snežana Savić, Zorica Brunclik, Jelena Karleuša, što garantuje da će razgovor biti zanimljiv.
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