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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objavio je kadrove iz gostovanja u emisiji "Magazin In" kod voditeljke Sanje Marinković. 

- Od srca hvala divnim damama na sjajnom druženju, iskrenim i zanimljivim razgovorima, kao i fantastičnoj atmosferi koja se ne zaboravlja. Gledamo se danas od 17 časova u emisiji "Magazin In". Hvala na pozivu i gostoprimstvu - napisao je Vučić na Instagramu.

U emisiji sa njim gostuju, između ostalih, Snežana Savić, Zorica Brunclik, Jelena Karleuša, što garantuje da će razgovor biti zanimljiv.

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