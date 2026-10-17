Srbija
Izgorele mesara i pečenjara u Užicu: Vatrena stihija buknula u zoru, brza reakcija vatrogasaca sprečila dalje širenje
- U Užicu je jutros izbio požar u lokalnoj mesari i pečenjari, u sklopu kompleksa Javne garaže.
- Vatrogasci su brzo reagovali i sprečili širenje vatre na okolne zgrade i poslovne prostore.
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U Užicu je jutros, u ranim jutarnjim časovima, izbio požar u kojem je u izgorela lokalna mesara i pečenjara.
Prema prvim informacijama, vatrena stihija je buknula između 6 i 7 časova. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji užičkih vatrogasaca-spasilaca, sprečeno je širenje požara na okolne zgrade i poslovne prostore.
Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.
Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.
Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.
Objekat koji je izgoreo nalazi se u sklopu kompleksa Javne garaže, gde je smešteno još nekoliko privrednih subjekata.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a tačne okolnosti i materijalna šteta biće utvrđeni nakon završetka uviđaja.
(Kurir.rs)
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