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U Užicu je jutros, u ranim jutarnjim časovima, izbio požar u kojem je u izgorela lokalna mesara i pečenjara.

Prema prvim informacijama, vatrena stihija je buknula između 6 i 7 časova. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji užičkih vatrogasaca-spasilaca, sprečeno je širenje požara na okolne zgrade i poslovne prostore.

Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.

Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.

Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.

Objekat koji je izgoreo nalazi se u sklopu kompleksa Javne garaže, gde je smešteno još nekoliko privrednih subjekata.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a tačne okolnosti i materijalna šteta biće utvrđeni nakon završetka uviđaja.