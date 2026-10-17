Slušaj vest

U Užicu je jutros, u ranim jutarnjim časovima, izbio požar u kojem je u izgorela lokalna mesara i pečenjara.

Prema prvim informacijama, vatrena stihija je buknula između 6 i 7 časova. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji užičkih vatrogasaca-spasilaca, sprečeno je širenje požara na okolne zgrade i poslovne prostore.

Užice Izgorela mesara požar.png
Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.

Užice Izgorela mesara požar.png
Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.

Užice Izgorela mesara požar.png
Užice Izgorela mesara požar Foto: Kurir/Z.G.

Objekat koji je izgoreo nalazi se u sklopu kompleksa Javne garaže, gde je smešteno još nekoliko privrednih subjekata.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a tačne okolnosti i materijalna šteta biće utvrđeni nakon završetka uviđaja.

(Kurir.rs)

Ne propustiteHronikaZAPALJEN AUTOMOBIL NA ZVEZDARI Kamere snimile piromana kako podmeće požar: Vatra zahvatila još jedno vozilo
Ilustracija
HronikaGOREO MAGACIN SA OPASNIM MATERIJAMA Lokalizovan požar u Barajevu: Oglasio se MUP
Vatrogasci gase požar
HronikaUHAPŠEN RADNIK MAGACINA U BARAJEVU Sumnja se da je izazvao požar u objektu sa opasnim materijama
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.48.51 PM.jpeg
HronikaBUKNUO POŽAR NA DORĆOLU Vatra izbila u restoranu u Višnjićevoj: Vatrogasci i policija hitno reagovali
Screenshot 2026-03-22 101502.jpg