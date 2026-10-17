Slušaj vest

Ruža, kraljica cveća, četvrti put ove godine procvetala u jednom vranjskom dvorištu.

Domaćini objašnjavaju da pomenuta ruža osim što cveta i u poznu jesen najviše i miriše. I evo u čemu je tajna.

ruža Vranje
Foto: Kurir.rs/T.S.

- Prošle godine je bila u cvatu nećete verovati na Aranđelovdan. Očekujem da će se održati i do tog dana. Zanimljivo je da su ostale ruže koje sam zasadio u istom periodu kad i crvenu bez cveta i odavno su rascvetale, latice uvenule i opale što nije slučaj sa crvenom ružom - kaže Dobrivoje u čijem dvorištu se dešava ovo čudo.

Napominje da je i prošle godine četiri puta cvetala crvena ruža, ali da nije očekivao da će se i ove godine to ponoviti.

ruža Vranje
Foto: Kurir.rs/T.S.

Drugu godinu zaredom cveta i čretvrti put

- Najviše sa suprugom od cveća volimo crvene ruže. U dvorištu imamo crvene bele narandžaste i žute. Sve isto negujemo, ali se izdvojila crvena ruža koja drugu godinu zaredom cveta i čretvrti put. Ostale ruže su precvetale i nemaju pupoljaka, polako se pripremaju za „zimski san“ - navodi sagovornik Kurira.

ruža Vranje
Foto: Kurir.rs/T.S.

Vranje je prethodnih dana jedan od najhladnijih gradova u Srbiji sa jutarnjim temperaturama od nule do svega tri stepena Celzijusove skale.

Dobrivoje kaže da crvena ruža odoleva i niskim temperaturama i da dobro podnosi hladne dane.

Ne propustiteSrbijaŠKOLA KOJA IMA DUŠU OŠ "Anta Bogićević" iz Loznice obeležila 231. rođendan (FOTO)
LOZNICA - Svečana akademija.JPG
SrbijaPOVELJA ZA LOZNICU Povodom 80 godina Saveza slepih Srbije
LOZNICA - Taktilne staze u gradu.jpg
SrbijaBAKA ZORKA IZ LAĆARKA NAPUNILA 100 GODINA! Preživela rat, ispratila čitav vek istorije, a danas ima troje praunučadi: Od Korduna do Srema stao je jedan život!
zorka.png
SrbijaSpajaju se Mali Zvornik i Krupanj: Počeli radovi na ključnoj deonici, Radaljska Banja dobija novi sjaj
MALI ZVORNIK -Bolja veza MZ i Krupnja.jpg