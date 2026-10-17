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Još jedan dokaz mahinacija Ilije Srdanovića, prvog na studentskoj listi, izašao je na videlo.

Naime, Srdanović pored već postojeće vikendice u Banoštoru, koju renovira, ima i ogromnu ilegalnu kuću u izgradnji, što možete videti i na snimcima.

Ilija Srdanović kuća
Ilija Srdanović kuća Foto: Kurir

Ilija Srdanović kuća
Ilija Srdanović kuća Foto: Kurir

Ilija Srdanović kuća
Ilija Srdanović kuća Foto: Kurir

Prema podacima iz katastra, objekti se vode na člana njegove porodice.

Ilija Srdanović kuća
Ilija Srdanović kuća Foto: Kurir

Podsećamo, Srdanović je ilegalno od dve garaže u prizemlju zgrade u kojoj živi sebi napravio još jedan stan, pokušavši da ga sakrije gustim žbunjem. 

U podnožju zgrade gde Srdanović već poseduje jedan prijavljeni stan, on svom posedu ima i dve garaže - svaka površine 14 kvadratnih metara.

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