Razlika kada je Dejan Šoškić bio na vlasti i kada finansije vodi Siniša Mali

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Razlika između toga kakvu budućnost nudi Studentska lista, a kakvu budućnost Srbiji donosi lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", najbolje se vidi kroz to kako se živelo kada je guverner NBS Dejan Šoškić koji je kandidat na Studentskoj listi, a kako se živelo u Srbiji sa Aleksandrom Vučićem i sa Sinišom Malim kao ministrom finansija.

Kada je Dejan Šoškić bio guverner NBS 2012. godine u Srbiji: prosečna neto plata bila je oko 366 €, dok je 2026. godine sa Sinišom Mali kao ministrom finansija prosečna neto plata 1.034 evra (podaci iz jula 2026.) što je povećanje za neverovatnih 182 odsto!

Sa Šoškićem minimalna NETO zarada bila je oko 170 evra, a prosečna penzija oko 204 evra, dok je sada minimalna neto zarada oko 550 evra, što je uvećanje od 224 odsto, dok je prosečna penzija oko 480 evra, što je više za 135 odsto!

Uostalom, uporediti podatke sami i dobro proceniti u kavoj Srbiji i sa kavim standardom želite da živite:

Dejan Šokić guverner NBS (2010 - 2012)

- Stopa nezaposlenosti: oko 24 odsto

- Nominalni BDP: oko 32 milijarde evra

- Bruto stanovištvu: oko 4.500 evra

- Izvoz robe: oko 8,8 milijardi evra

- Javni dug u odnosu na BDP: 59,2 odsto (oktobar 2012)

- Devizne rezerve NBS: 10,1 milijarda evra (jul 2012)

- Zlаtne rezerve NBS: 14,8 tona (jul 2012)

Siniša Mali, ministar finansija od 2018.

Stopa nezaposlenosti: 8,7 odsti (2025), −15,3 procentna poena

Nominalni BDP: 90,1 milijarda evra (2025), +182 odsto

BDP po stanovniku: 13.754 evra (2025), +206 odsto

Izvoz robe: 33,07 milijardi evra (2025), +276 odsto

Javni dug u odnosu na BDP: 43,6 odsto (2026, procenjeno), −15,6 procentnih poena

Devizne rezerve NBS: 30,5 milijardi evra (jul 2026), +202%