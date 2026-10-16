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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali gostovao je danas u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, i otkrio je da se u vreme bivše vlasti kurs dinara dogovarao telefonski, u korist određenih tajkuna.

- Samo da podsetim, upravo u to vreme, Dejana Šoškića, propale su Privredna banka, Univerzal banka, Nova agro banka, Razvojna banka Vojvodine. U fokusu njihove politike su bili tajkuni, a ne ljudi. Tako su upravljali time, i moja poruka za građane je: 25. oktobra, bude li ponovo Dejan Šoškić došao, ili neki Dragan Đilas, eto nama ponovo tajkuna. Zato što oni ne znaju kako da funkcionišu na drugi način. Tajkuni danas ne upravljaju Srbijom, stabilan nam je devizni kurs, i građani od toga imaju korist. Nikada nam plate i penzije nisu bile veće - rekao je Mali.

On je pokazao grafikon na kom se, kako je rekao, vidi ludilo od kursa u vreme Dejana Šoškića.