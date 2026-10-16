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Miloš Gašić iz Kuršumlije, koji će krajem novembra proslaviti 101. rođendan, pred sudom je zastupao stranke sve do 99. godine, nakon čak 73 godine advokatskog rada.

Iza njega je život ispunjen teškim vremenima, odricanjima i upornošću, a danas, u novom poglavlju života, i dalje rado odlazi u kancelariju svog sina, gde se priseća advokatskih dana.

Ni sam ne zna čemu da zahvali za dugovečnost

Gašić, kako je ispričao za 150 minuta, ni sam ne zna čemu da zahvali za dugovečnost. Kaže da mu život nije bio lak. Preživeo je dva rata, školovao se u teškim uslovima i učio uz svetlost sveće. Uprkos brojnim izazovima, radio je decenijama, a tokom 23 godine provedene u opštini ispratio je šest direktora i veliki broj kolega. Mnogi od njih, nažalost, više nisu živi.

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Foto: Printscreen TV Prva/ Privatna arhiva

Iako je advokaturu ostavio iza sebe, nije se sasvim udaljio od posla koji je obeležio njegov život. Svakog dana odlazi u kancelariju svog sina, makar nakratko, kako bi se podsetio godina provedenih u sudnicama i među strankama.

Recept za dugovečnost? Samo tri "sastojka"

Kada govori o dugovečnosti, Miloš Gašić ne nudi komplikovane recepte niti velike tajne. Njegov savet je jednostavan: izbegavati stres, biti umeren u jelu, ali i u radu.

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- Neki ljudi u radu preteruju pa iscrpljuju organizam. Ja sam uvek radio, ali sam radio umereno - kaže ovaj stogodišnjak.

Posle više od sedam decenija profesionalnog života, Gašić danas ima priliku da uspori tempo i uživa u novom poglavlju, ali njegove navike pokazuju da rad i dalje zauzima posebno mesto u njegovoj svakodnevici.

Kurir/Espreso/TV Prva

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