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Novi Sad će danas, 16. oktobra, biti mesto okupljanja građana povodom velikog skupa liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koji će biti održan na Trgu slobode. Očekuje se dolazak posetilaca iz brojnih vojvođanskih mesta, a centralni gradski trg obeležiće zastave Srbije, nacionalni simboli i program u znaku muzike, tradicije i zajedništva.

Poziv građanima da se pridruže skupu uputio je i Aleksandar Vučić, koji se oglasio na Instagramu i poručio:

„Za slobodnu! Za snažnu! Za ujedinjenu Srbiju! Vidimo se u petak u Novom Sadu“.

Okupljene očekuje raznovrstan program, u kojem će se smenjivati muzički nastupi i sadržaji posvećeni očuvanju kulturne baštine. Na taj način, skup će okupiti građane različitih generacija, uz naglasak na tradiciju i povezivanje ljudi iz čitave Vojvodine.

Bogat muzički program

Muzički deo programa predviđen je nešto pre 17 časova, a na sceni će se naći Garavi sokak, Ivan Milinković, Nela Vidaković i sestre Gobović. Njihovi nastupi doneće prepoznatljive melodije i pesme koje su godinama prisutne među publikom različitih uzrasta.

Deo programa biće posvećen i folkloru. Nastup kulturno-umetničkog društva predstaviće tradicionalne igre i bogatstvo običaja koji se neguju u Vojvodini, regionu u kojem zajedno žive pripadnici različitih nacionalnih zajednica.

Nakon muzičkog i kulturno-umetničkog programa, u 18 časova počinje zvanični deo skupa, tokom kojeg se očekuje obraćanje Aleksandra Vučića, koji će govoriti o daljem razvoju Srbije, položaju Vojvodine i prioritetima za naredne godine.

Među važnim temama biće ulaganja u infrastrukturu, jačanje privrede i unapređenje životnog standarda. Poseban značaj imaju projekti koji mogu doprineti razvoju lokalnih sredina, podršci poljoprivredi i otvaranju novih mogućnosti za mlade koji žele da ostanu i rade u svojim mestima.

Današnje okupljanje na Trgu slobode tako će objediniti muzički i folklorni program sa političkim obraćanjima, a u središtu događaja biće poruke o zajedništvu, razvoju Vojvodine i budućnosti Srbije.

Snažna poruka sa severa Srbije

Snažna i jedinstvena poruka poslata je jutros sa severa naše zemlje. Naime, poljoprivrednici širom Vojvodine masovno su izašli na puteve sa stotinama traktora i teške mehanizacije, jasno i glasno poručivši da žele mir, stabilnost, dalji napredak i snažnu Srbiju sa Aleksandrom Vučićem na čelu.

Sve mašine kreću se u istom pravcu - ka Novom Sadu, gde će večeras u 18 časova prisustvovati skupu "Ujedinjene Srbije".

00:40 Spektakl u Kaću: Traktorima krenuli na veliki skup u Novom Sadu Izvor: Kurir

Planovi za razvoj juga i istoka Srbije, velika ulaganja u zdravstvo

Tokom prethodnih dana, na skupovima širom Srbije, Aleksandar Vučić predstavio je planove za razvoj juga i istoka zemlje, ali i drugih delova Srbije, najavljujući nove investicije i projekte koji bi trebalo da doprinesu daljem ekonomskom napretku.

Poseban akcenat stavljen je i na ulaganja u zdravstvo, izgradnju i unapređenje zdravstvene infrastrukture, kao i bolju dostupnost lečenja za građane. Danas se očekuje da Vučić u Novom Sadu predstavi i planove za razvoj Vojvodine, u okviru šire vizije razvoja i modernizacije Srbije.

Veliki plan obuhvata rekonstrukciju i izgradnju 72 zdravstvena objekta u 60 opština i gradova širom zemlje, s ciljem da se radovi završe u naredne tri do tri i po godine. Više o tome pročitajte ovde.

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