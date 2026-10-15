ŠEST STUBOVA ZA KVANTNI SKOK JUGA SRBIJE! Veliki plan koji predstavlja KRUNU Vučićeve brige za narod i državu - 20 velikih fabrika, subvencije, infrastruktura
- Vučić je predstavio specijalni program za razvoj juga Srbije i pet okruga, zasnovan na šest stubova i većim državnim subvencijama za investitore. Plan je da u narednih 10 godina stigne 20 velikih fabrika i više strateških projekata.
- Program predviđa obnovu više od 1.000 kilometara puteva, jače energetsko povezivanje, ulaganja u turizam, poljoprivredu i sela, kao i 10 centara za dualno obrazovanje i jačanje fakulteta u Leskovcu, Vranju i Prokuplju.
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", predstavio je u subotu detalje specijalnog programa namenjenog razvoju juga Srbije i pet okruga - Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog. Kako je najavio, realizacija programa biće zasnovana na šest stubova.
Vučić je naveo da je cilj da u narednih 10 godina na jug Srbije stigne 20 velikih fabrika, 10+ pripremljenih strateških projekata sa jasnim budžetom i modelom finansiranja za domaće i međunarodne partnere, 10+ razvojnih industrijskih baza, kao i tri puta više turističkih noćenja, 1.000 km modernizovanih lokalnih i regionalnih puteva i 10 plus regionalnih centara znanja dualnog obrazovanja na jug Srbije.
- To znači i veća transferna sredstva za siromašne opštine, od Trgovišta, Bosilegrada, Babušnice, Medveđe, Lebana, Bojnika, svakog, svake druge opštine koja jeste siromašna i kojoj je potrebno mnogo više novca. I tu promenu politike, ukoliko dobijem vaše poverenje, sprovodićemo već od početka sledeće godine. I zato očekujte velike promene, i verujem da ćete biti zadovoljni - kazao je Vučić.
Vučić je naveo da je na specijalnom programu radio zajedno sa svojim timom tokom prethodnih nekoliko nedelja. Prema njegovim rečima, u pet okruga na jugu Srbije - Pčinjskom, Jablaničkom, Topličkom, Nišavskom i Pirotskom - danas živi oko 854.000 ljudi.
- Smanjuje nam se broj, ne samo zbog niskog prirodnog priraštaja, a to je najveći problem, već nam se smanjuje broj ljudi i zbog toga što odlaze i u Beograd i dalje u inostranstvo, u nešto manjoj meri, i to su stvari koje možemo i želimo da zaustavimo i da deo ljudi vratimo nazad - kazao je Vučić.
Prva od tih šest oblasti je dalja industrijalizacija i investicije, kazao je Vučić i dodao da će biti napravljene posebne subvencije za jug Srbije.
- Onaj ko bude hteo da pravi fabriku na jugu Srbije, bilo da je domaći investitor, bilo da je strani investitor, dobiće veće subvencije države, značajno veće nego da ih pravi u Beogradu, okolini Beograda i drugim krajevima Srbije. Naš je cilj da u narednih osam godina napravimo, u ovih pet okruga, 20 ogromnih investicija, 20 strateških fabrika i plus desetine manjih fabrika koje bi zapošljavale radnu snagu, naročito u malim mestima, posebno tamo gde nam žene nisu u dovoljnoj meri zaposlene - istakao je Vučić.
Drugi stub programa je razvoj infrastrukture, koja bi trebalo da doprinese dolasku investitora u ovaj deo zemlje. Kako je naveo, najveća ulaganja biće usmerena upravo u infrastrukturne projekte, pre svega u obnovu i rekonstrukciju više od 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva.
Dodao je da će morati da se radi kompletno energetsko povezivanje, od dalekovoda, do niskonaponske mreže.
Kako je istakao, uradiće se tako da nigde, ni u jednom selu više ne bude drvenih bandera, da svuda i na svakom mestu ljudi budu zaštićeni u zimskom periodu i da im električna energija ne nestaje.
- Pod tri je turizam. Turizam i to da nam ljudi koji žive na jugu Srbije postanu partneri, a ne samo korisnici usluga države. Sređivaćemo banje koje imamo, Prolom, Kuršumlijska i Lukovska i u Topličkom okrugu, do pre svega Sijarinske, pa Bujanovačke i Vranjske u Pčinjskom okrugu, sve do Niške, i od Sijarinske banje do Zavojskog jezera kod Pirota, i naravno Vlasine, koja mora 365 dana da privlači turiste i u to ćemo ogroman novac da uložimo, ogroman novac ćemo da uložimo u to da bismo mogli da podignemo jug Srbije - naveo je.
Prema njegovim rečima, četvrta tačka se tiče poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača.
- Napravićemo kompletnu logistiku, dodatne subvencije davati i za hladnjače i za logističku mrežu i za proizvođače. Onaj ko proizvodi na jugu Srbije imaće najbolje moguće subvencije države. Ono što je takođe važno, to je projekat podrške selima i ljudima, posebno mladim ljudima koji hoće da ostanu na selu - rekao je.
Vučić je naveo da je, u okviru pete tačke, u planu da se napravi program koji će se zvati "Prva moja kuća" ili "Kuća na mom pragu" i naglasio da te kuće ne smeju da budu siromašne, neuslovne.
Te kuće, kako je naveo, moraju da budu takve da ljudi žele da žive tamo i da budu motivisani da tu ostanu.
- Kada napravimo 10, 15 takvih kuća, onda ima smisla da dovodimo i da pravimo i male proizvodne pogone, da bi ljudi mogli da imaju budućnost u tim svojim mestima - kazao je Vučić.
Kako je dodao, ono što je najvažnije, a sadržano je u šestoj tački, odnosi se na razvoj ljudi, odnosno ulaganje u njihovo obrazovanje.
- Napravićemo 10 velikih centara za dualno obrazovanje, napraviti, pojačati i dovoditi fakultete u Leskovac pre svega i van Niša, dakle u Leskovac, i neka od odeljenja dovoditi u Vranje i u Prokuplje. Videti kako i na koji način da dalje motivišemo mlade ljude da mogu da ostanu ovde, ali u svim oblastima društvenog života - naveo je Vučić.