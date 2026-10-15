Slušaj vest

U tuči koja se protekle noći dogodila u 20.36 sati u Ulici Vojvode Stepe na Voždovcu teško je povređen muškarac (27), koji je prevezen na VMA.

U požaru, koji je prijavljen u 19.25 sati u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu hitna pomoć je intervenisala zbog muškarca (60) koji se nagutao dima, i on je prevezen na VMA.

Prema izveštaju iz hitne pomoći, tokom noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda.

Hitna pomoć imala je 101 intervenciju, od čega 18 na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti, zbog povišenog krvnog pritiska i bola u grudima.

Kurir.rs/Tačno

Ne propustiteBeogradVOŽDOVAC, ČUKARICA, NOVI BEOGRAD... Bez struje danas ovih 7 delova Beograda
Strujomer
BeogradVODE DANAS NEMA OD 8.30 DO 18 SATI: Ovaj deo Beograda da natoči do vrha
Slavina
BeogradZA VIKEND U VRČINU: Akcija očitavanja vodomera
vodomer.jpg
BeogradPASARELA DOBIJA NOVU LOKACIJU Oko 2.000 putnika dnevno na stajalištu "Beograd jug": Više klupa, automati i skoro postavljanje kioska
Screenshot 2026-04-29 121627.jpg
BeogradIZMENE U GSP SAOBRAĆAJU U ZEMUNU: Evo kuda će do 3. novembra ići autobusi 15, 78 i 15N
gradski prevoz