Prema izveštaju iz hitne pomoći, tokom noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda.
hitna pomoć
MUŠKARAC (27) POVREĐEN U TUČI NA VOŽDOVCU: Novobeograđanin se nagutao dima! Pune ruke posla za Hitnu i silni pozivi zbog ove 2 muke
Slušaj vest
U tuči koja se protekle noći dogodila u 20.36 sati u Ulici Vojvode Stepe na Voždovcu teško je povređen muškarac (27), koji je prevezen na VMA.
U požaru, koji je prijavljen u 19.25 sati u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu hitna pomoć je intervenisala zbog muškarca (60) koji se nagutao dima, i on je prevezen na VMA.
Prema izveštaju iz hitne pomoći, tokom noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda.
Hitna pomoć imala je 101 intervenciju, od čega 18 na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti, zbog povišenog krvnog pritiska i bola u grudima.
Kurir.rs/Tačno
Reaguj
Komentariši