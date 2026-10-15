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Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se 11. novembra, a učenici će nakon toga imati i jesenji raspust, koji se nastavlja u četvrtak i petak, pa uz vikend dobijaju nekoliko dana odmora.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se obeležava 11. novembra, ove godine pada u sredu i neradni je dan. Za učenike u centralnoj Srbiji to znači da će, odmah nakon ovog praznika, uslediti i jesenji raspust, koji traje u četvrtak i petak.

Tako će školarci dobiti priliku da spoje nekoliko slobodnih dana sa vikendom, a u školske klupe vraćaju se u ponedeljak, 16. novembra.

Ovakav raspored mnogim porodicama može da bude dobra prilika za kratak predah od svakodnevnih obaveza. Roditelji koji imaju mogućnost da usklade svoje slobodne dane sa školskim kalendarom mogli bi da iskoriste produženi odmor za posetu rodbini, izlet ili kraće putovanje.

Neradni dani 2026. Foto: Shutterstock

Evo kada počinje zimski raspust

Nakon jesenjeg odmora, učenike u centralnoj Srbiji očekuje i zimski raspust, koji počinje 31. decembra i traje do 15. januara.

Nastava se nastavlja u ponedeljak, 18. januara, kada se đaci vraćaju u školske klupe nakon novogodišnjih i božićnih praznika i zimskog odmora.