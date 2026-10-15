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Sa dolaskom hladnijih dana počinje sezona pripreme zimnice, a iskusne domaćice već biraju glavice kupusa za kiseljenje. Cene na pijacama u pojedinim gradovima dostižu 100 dinara po kilogramu, dok se na kvantaškim pijacama kupus može naći i od 30 do 50 dinara.

Jesen je vreme kada se u mnogim domaćinstvima pripremaju burad i kace, a kupus se pažljivo bira za zimsku trpezu. Kiseli kupus jedan je od nezaobilaznih specijaliteta tokom hladnih meseci, bilo da se služi kao salata, priprema podvarak ili koristi za sarme. Međutim, pre nego što se domaćice late noža i soli, valja dobro uporediti cene, jer razlike između gradova, ali i između pijaca i kvantaša, mogu značajno da utiču na kućni budžet.

Gde je kupus jeftiniji?

Prema akutuelnim dostupnim cenama, kilogram kupusa na pijacama u Beogradu i Nišu košta oko 100 dinara, dok je u Kraljevu oko 80 dinara. S druge strane, na kvantašima je ovaj povrtarski proizvod znatno povoljniji, pa se u Beogradu i Nišu može pazariti za oko 50 dinara po kilogramu, a u Kraljevu i Leskovcu za oko 40 dinara.

Najniža navedena cena na kvantašima zabeležena je u Novom Sadu, gde kilogram kupusa košta oko 30 dinara, dok je u Šapcu oko 50 dinara. U ostalim većim gradovima Srbije cene kupusa na pijacama kreću se u rasponu od 50 do 100 dinara po kilogramu.

Priprema kupusa za kiseljenje Foto: youtube/Domaći Kuhar

Razlika u ceni može da napravi ozbiljnu uštedu

Za domaćinstva koja planiraju da ukisele veće količine kupusa, izbor mesta za kupovinu može da bude presudan. Na primer, za 50 kilograma kupusa, pri ceni od 100 dinara po kilogramu, potrebno je izdvojiti 5.000 dinara. Ako se ista količina kupi po ceni od 50 dinara, trošak iznosi 2.500 dinara, dok bi po ceni od 30 dinara kilogram koštao ukupno 1.500 dinara za celu količinu.

Zbog toga se domaćicama koje pripremaju zimnicu isplati da, pre odlaska u nabavku, provere ponudu na lokalnim pijacama i kvantašima. Ipak, uz cenu treba uzeti u obzir i prevoz, kvalitet i svežinu glavica, kao i količinu koja se kupuje.

Kako izabrati dobar kupus za kiseljenje

Iskusne domaćice znaju da nije svaka glavica podjednako pogodna za bure. Za kiseljenje se uglavnom biraju zdrave, čvrste i zrele glavice, bez truleži, većih oštećenja i tamnih mrlja. Važno je da listovi budu dovoljno elastični kako bi se kasnije lakše odvajali i koristili za pripremu sarmi.

Foto: Dijana Šćekić

Pre kupovine treba obratiti pažnju i na veličinu glavica. One koje su približno ujednačene praktičnije su za slaganje u bure, dok se manje glavice mogu iskoristiti za popunjavanje praznina između većih.

Saveti za domaćice koje stavljaju kiseli kupus

Da bi kupus tokom zime ostao čvrst, ukusan i pravilno ukiseljen, važno je da se ispoštuje nekoliko osnovnih pravila.