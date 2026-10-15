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U Srbiji je danas za svih 60 toplana zvanično počela grejna sezona koja traje do 15.aprila.

Većina toplana počela je sa toplim probama 12.oktobra, dok su pojedine, zbog razlika u lokalnim odlukama o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, počele juče ili u utorak.

Direktor Poslovnog udruženja "Toplane Srbije" Dejan Stojanović rekao je juče za Tanjug da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni za početak grejne sezone i da su sve toplane obavile neophodne remonte.

Istakao je da se očekuje redovna isporuka toplotne energije uprkos neizvesnostima na globalnom energetskom tržištu.

- Energetska kriza i dešavanja u svetu ostavljaju neizvesnost, posebno kada je reč o cenama, ali očekujem da će snabdevanje biti pod kontrolom i da ćemo imati kvalitetnu isporuku toplotne energije, kao i prethodnih godina - rekao je Stojanović.

On je naveo da su toplane lokalnim samoupravama dostavile kalkulacije troškova i zahteve za korekciju cena grejanja, a da će od odluka gradova i opština zavisiti da li će eventualno povećanje troškova biti preneto na građane ili će razlika biti pokrivena iz lokalnih budžeta.

Loznica toplana Foto: Kurir/T.Ilić

Stojanović je podsetio da su saglasnost za korekciju cena tokom letnjeg perioda dobile tri toplane, u Trsteniku, Novom Pazaru i Nišu.

- Toplane primenjuju metodologiju za određivanje cena. Ukoliko lokalna samouprava ne odobri cene koje odgovaraju opravdanim troškovima, u skladu sa propisima može da subvencioniše razliku između opravdanih troškova i prihoda koji se ostvaruju po važećim cenama, odnosno tarifama - objasnio je Stojanović.

Prema najavama iz Poslovnog udruženja "Toplane Srbije", ne očekuju se problemi u snabdevanju toplotnom energijom, dok će temperatura u stanovima zavisiti od vremenskih uslova, a režim grejanja odluka lokalnih samouprava i propisanih uslova isporuke toplotne energije.

Kada je reč o grejanju, EPS-ova topifikaciona postrojenja su spremna za grejanje Obrenovca, Kostolca i Požarevca, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je od utorka u pogonu i jedan kotao termoelektrane „Kolubara” budući da lazarevačko naselje Veliki Crljeni nema alternativno grejanje.

radijator Foto: Shutterstock

- To je najstarija termoelektrana i prethodnih devet meseci nije radila, ali sada je ona jedini izbor. Srbija ide putem energetske tranzicije i smanjenja emisija štetnih gasova i to se ne dovodi u pitanje, ali ne možemo odluke donositi preko noći i ne možemo tokom zime ostaviti ljude bez grejanja - izjavila je Đedović Handanović.

I u Beogradu je danas zvanično počela grejna sezona, ali je isporuka toplotne energije krenula tri dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura.

Direktor JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić rekao je da su 14 toplana i 15 kotlarnica u funkciji proizvodnje toplotne energije i da rade bez poremećaja u snabdevanju.

- Svi toplotni izvori 'Beogradskih elektrana', započele su 12. oktobra takozvane tople probe sistema daljinskog grejanja, odnosno isporuku toplotne energije korisnicima, tri dana pre zvaničnog početka grejne sezone - rekao je Vukić Tanjugu.

Režim grejanja razlikuje se od grada do grada, jer lokalne samouprave donose odluke o uslovima snabdevanja toplotnom energijom a po pravilu, grejni dan traje od šest do 21 ili od šest do 22 časa.

Vikendom i praznicima grejanje počinje od sedam časova, a prelazak na 24-časovno grejanje je regulisan za slučaj ekstremno niskih temperatura.

Propisana temperatura u zagrevanom prostoru je oko 20 stepeni, uz dozvoljena odstupanja od jednog ili dva stepena, u zavisnosti od lokalnih propisa.