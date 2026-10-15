Kiša i vlažni kolovozi danas će otežavati vožnju u brdsko-planinskim predelima.
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Vozači, oprez! AMSS: Kiša i vlažni kolovozi u brdsko-planinskim predelima, kamioni na Batrovcima čekaju 7 sati
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Kiša i vlažni kolovozi danas će otežavati vožnju u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
U ostalom delu zemlje uslovi za vožnju biće povoljni, uz pretežno sunčano vreme i malu do umerenu oblačnost. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Kamioni se na prelazu Batrovci čekaju sedam sati, a na graničnom prelazu Šid pet.
Kurir.rs/Beta
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