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Kiša i vlažni kolovozi danas će otežavati vožnju u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

U ostalom delu zemlje uslovi za vožnju biće povoljni, uz pretežno sunčano vreme i malu do umerenu oblačnost. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Kamioni se na prelazu Batrovci čekaju sedam sati, a na graničnom prelazu Šid pet. 

Kurir.rs/Beta

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