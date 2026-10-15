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Politička debata na RTS-u otvorila je pitanje koje je mnogo važnije od samih predizbornih poruka, kakvu politiku nude oni koji žele da vode Srbiju? Razlike između liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija", parlamentarne opozicije i Studentske liste posebno su došle do izražaja kada se govorilo o odnosima sa Rusijom i Evropskom unijom, o energetskoj bezbednosti i Kosovu i Metohiji.

Da li smo čuli jasne odgovore o najvažnijim državnim pitanjima ili su pojedini stavovi ostali nedovoljno razjašnjeni? Istovremeno, informacije o sastanku plenumaša i razgovorima o budućoj vladi otvaraju novo pitanje: ko zapravo oblikuje političku strategiju Studentske liste? Kakva je uloga iskusnih opozicionih političara i da li se iza novog političkog pakovanja kriju stare strukture i poznati politički recepti? Predizbornu polemiku dodatno su obeležile izjave reditelja Gorana Markovića na Hrvatskoj radio-televiziji i reakcija Ane Brnabić, kao i navodi o sličnostima političkog spota Studentske liste sa ranijim spotom Saše Jankovića iz 2017. i pitanja o izboru njihovih kandidata.

Gosti koji su analizirali ove teme za emisiju "Usijanje" bili su Vjerica Radeta - potpredsednica Srpske radikalne stranke, Teodora Pešić - Centar za društvenu stabilnost i Aleksandra Stanisavljević - politička analitičarka.

Kako je rekla voditeljka, put Srbije ka Evropskoj uniji, odnos prema Rusiji i eventualno uvođenje sankcija Moskvi, status Kosova i Metohije i energetska politika otvorili su pitanje ključnih razlika između političkih opcija. O tome kakve se poruke šalju građanima i u čemu se programi razlikuju, govorila je Radeta.

- Dramatične razlike. Mi smo ušli u ovu koaliciju i na listu "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić", a Vučića smo podržali i dva puta na predsedničkim izborima iz istog razloga - zato što smo prepoznali da je Srbija konačno, posle mnogo godina, izgradila svoj nacionalni identitet. Mi smo bili jedini narod koji nije znao koje su to crvene linije koje se ne prelaze. I sami smo međusobno pričali: znaju Hrvati, znaju Šiptari, znaju Muslimani, svi znaju oko čega se ne svađaju, a mi se svađamo oko nečeg trećeg. E, to Srbi nisu imali do pre nekoliko godina. Mi iz Srpske radikalne stranke to smo uvek imali. To je deo našeg programa već 36 godina i često smo zbog toga imali probleme. Zato sada mogu potpuno opušteno da govorim o tome, jer sam o tome govorila i kada bi mi voditelj rekao: "Nemojte, molim vas, nećemo o tome u Narodnoj skupštini", ako bih počela dok je on predsedavao. "Nemojte, molim vas, nećemo o tome." Šta nećemo? Nećemo da kažemo da smo Srbi? Nećemo da kažemo da je "Oluja" zločinački ustaški projekat? Nećemo da kažemo da je i bombardovanje bilo zločinački projekat? Šta nećemo? A sve to nismo smeli da govorimo - rekla je Radeta.

Vjerica Radeta Foto: Kurir Televizija

Od skupštinskih govora do obeležavanja "Oluje"

Govoreći o političkim promenama i odnosu prema nacionalnim temama, prisetila se kako su nekada izgledala obeležavanja važnih istorijskih događaja i jednog skupa koji je posebno pamti.

- Aleksandar Vučić je, pre nego što je otišao u Hag, vrlo često govorio u Narodnoj skupštini: "Podići će se velika Rusija, neće večito biti na kolenima." Tada je i u Rusiji bila izdajnička vlast i tako dalje. Mi ne smemo da se odvajamo od majke Rusije. Cela skupštinska sala se smejala, ori se: "Šta ovaj lupeta?" Nije prošlo mnogo godina. Istorijski gledano, od 5. oktobra prošlo je četvrt veka, ali to u istorijskom smislu nije mnogo vremena. Istorija se nekako mnogo brže pomera nego ranije. Evo, sada smo u situaciji da svi slobodno govore, podržavaju i smatraju da je popularno reći da smo Srbi i da "Oluju" obeležavamo kao tragičan događaj. Sećam se, da su nekada samo predstavnici Srpske radikalne stranke - naši funkcioneri, članovi i porodice ljudi iz Republike Srpske Krajine - dolazili u crkvu Svetog Marka i prisustvovali parastosu. Mi smo organizovali obeležavanje "Oluje" pre nego što je to postala državna manifestacija. Pomenula bih i kako smo jedne godine bili u Bačkoj Palanci i želeli da održimo skup na mostu, preko kojeg je prelazila izbeglička kolona. Hteli smo da održimo skup na tom mestu. Naši ljudi su uveče postavili binu i sve pripremili, a onda je ujutru iznenada stiglo naređenje: "Ne može tu, moramo da se pomerimo." I morali smo da se pomerimo. Bačka Palanka je mala i to se verovatno brzo pročulo. Odjednom je ulica, u kojoj je Vučić bio pre neki dan, bila puna ljudi, baš kao i kada je on bio tamo - prisetila se.

Briselski sporazum i odgovornost za političke odluke koje su pratile dijalog Beograda i Prištine ponovo su otvorili pitanje grešaka i njihovih posledica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je sporazum označio kao veliku grešku i poručio da je spreman da preuzme odgovornost za nju. O ovoj temi i političkim porukama koje iz nje proizlaze, govorila je Stanisavljević.

- Iako je Srbija mnogima tada bila tema, pa i Andreju Plenkoviću i drugima, oni su se žalili na Srbiju, umesto da priznaju da se u njihovoj državi, članici Evropske unije, neguje ustaštvo. Umesto da govore o tome i od toga krenu, oni govore o poziciji Srbije i predstavljaju je kao pretnju, na primer, zato što se naoružava. To nije istina, već je reč o jačanju jedne države. Kada je reč o Briselskom sporazumu, ne znam kako je gospodin u emisiji na Radio-televiziji Srbije želeo da pregovara i na koji način je to zamislio. Trebalo je samo postaviti pitanje - kaže ona.

Aleksandra Stanisavljević - politička analitičarka Foto: Kurir Televizija

Na pitanje zašto nema ni ključnog odgovora u debatama, zašto nije integrisano u plan, odgovorila je:

- Zato što je za njih nacionalna orijentacija sramota. Kada smo stalno imali provokacije na Kosovu i Metohiji, naš narod tamo je konstantno trpeo pritiske i imao napade na žene i decu. Stalno se to dešava. Da li je nošenje nacionalnog obeležja, poput majice sa krstom ili grbom, ili čak pevanje neke naše rodoljubive pesme, osnovna ljudska sloboda ili oni to smatraju provokacijom i sramotom? Da li bi, prema njima, trebalo potpuno da se povučemo odatle? Ja mislim da Kosovo i Metohija imaju samo dva načina odbrane: jedan je da predsednik stane uz svoj narod, kao što je to učinio, a drugi je sukob, što Vučić, naravno, ne dozvoljava. On je sam rekao: "Dosta je ratova, vreme je za mir i stabilnost." Ne možemo da reagujemo ishitreno, jer je za Kosovo i Metohiju ipak odgovorna međunarodna zajednica, koja, nažalost, ne reaguje. S druge strane, imamo Vučića, koji ima odlične odnose sa NATO-om. On je čak i pisao… Ali opet, da kažemo, uzdamo se možda i u sporazum sa Amerikom, pa da vidimo u kom će pravcu to da ide i na koji način će se dalje odvijati. Da li će to voditi ka odustajanju od nacionalnih interesa i napuštanju Kosova i Metohije - navela je Stanisavljević.

Kako je voditeljka istakla, energetska politika Srbije i pregovori sa međunarodnim partnerima postali su posebno važni u složenim geopolitičkim okolnostima. Dok se postavlja pitanje kakav bi pravac izabrala studentska lista u ovoj oblasti, pažnja je usmerena i na pregovore sa OFAC-om, Mađarskom i Rusijom, ali i na mere kojima država nastoji da ublaži rast cena goriva i zaštiti građane od većih ekonomskih udara.

- Kada pogledate, Aleksandar Vučić vodio je, što se tiče naše energetske bezbednosti, veoma uspešnu politiku. Neuvođenje sankcija Ruskoj Federaciji nije važno samo zato što je Rusija naš strateški prijatelj i što štiti naše interese u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija po mnogim pitanjima, koristeći pravo veta, već i zato što od nje dobijamo gas po povlašćenim cenama. Kada pogledate proteste koji su izbili u Francuskoj, vidite na koji način su tamošnji studenti reagovali i kako su ti protesti ugušeni. Njima nije bilo dozvoljeno da slobodno iskažu svoje nezadovoljstvo. Odgovor policije bio je vrlo snažan. Oni se pozivaju na Evropsku uniju i vladavinu prava, a vidimo kako reaguje francuska policija. Slične scene mogli smo da vidimo i ranije, tokom protesta "Žutih prsluka" - počela je Pešić.

Teodora Pešić - Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Zašto? Jedan od razloga zbog kojih je tamo izbila pobuna jeste i nezadovoljstvo građana životnim uslovima. U Zapadnoj Evropi postoji ozbiljan problem usled energetske destabilizacije čitavog kontinenta zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Međutim, ono na šta bih sada stavila akcenat jeste program studentske liste i Baucalovo ponašanje tokom jučerašnje debate. Zašto ni u jednoj debati ne čujemo konkretan odgovor na bilo koje nacionalno pitanje naše zemlje? Baucal nije dao takav odgovor, već je rekao da će biti održan referendum. Jovo Bakić je takođe, u debati sa Vladimirom Đukanovićem, rekao da će biti referenduma i u Evropskoj uniji i u Ruskoj Federaciji. Ilija Srdanović i tako dalje. Niko od njih nema program u kojem će jasno reći šta zastupa - kaže ona.

Pešić se osvrnula na poruke koje dolaze od pojedinih predstavnika studentske liste i ukazala na ono što, prema njenom mišljenju, njihovi javni nastupi govore o njihovom političkom programu.

- Njihov program je implicitan. Ne morate nešto eksplicitno da kažete da bi se videlo za šta se zalažete. Njihov implicitni program je, zapravo, sve suprotno nacionalnim interesima naše zemlje. To možete da vidite na osnovu delovanja političkih aktera iz samog studentsko-blokadarskog pokreta tokom prethodne dve godine, ali i na osnovu ljudi koji se nalaze na toj listi. Oni kažu da će pregovarati o Kosovu i Metohiji. Ilija Srdanović je u intervjuu za "Insajder", kao jedan od nosilaca liste, rekao da će se studentski pokret, ukoliko pobedi na izborima, baviti i Srbima van matice Srbije, odnosno Srbima na Kosovu, bez Metohije. Dakle, on već posmatra našu južnu pokrajinu kao nezavisnu. Na trećem mestu liste nalazi se Željko Hubač, koji je u jednom intervjuu za Novu S rekao: "A kad mi kažu u javnom narativu da će nas Kosovo da napadne..." Znači, i on Kosovo i Metohiju posmatra kao nezavisnu državu. Za njih je to rešeno pitanje - za Kurir televiziju, rekla je Pešić.

02:51 "NJIHOV PROGRAM JE SUPROTAN NACIONALNIM INTERESIMA SRBIJE" Gosti emisije "Usijanje" izneli oštre tvrdnje o tzv. studentskoj listi Izvor: Kurir televizija

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