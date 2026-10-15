Na prelazu Šid zadržavanje za kamione iznosi 300 minuta, dok se na Horgošu čeka dva sata, a na Kelebiji sat vremena.
čekanje na granici
NEPREGLEDNA KOLONA NA BATROVCIMA: Kamiondžije čekaju i više od 7 sati (FOTO)
Slušaj vest
Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju čak 420 minuta, odnosno sedam sati, na izlazu iz Srbije, prema podacima Uprave granične policije.
Na prelazu Šid zadržavanje za kamione iznosi 300 minuta, dok se na Horgošu čeka dva sata, a na Kelebiji sat vremena.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Podaci su zabeleženi u 8 časova.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši