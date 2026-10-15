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Izjave Aleksandra Baucala, predstavnika tzv. Studentske liste, o Kosovu i Metohiji i odnosu građana prema državi ponovo su otvorile pitanje političkih stavova i ciljeva ove liste. Na njegove poruke reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ukazujući na političke veze između Aljbina Kurtija i tzv. Studentske liste.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Redakcija" bili su prof. dr Aleksandar Lukić, predsednik Filozofskog društva SOFOS i Zoran Đorđević, funkcioner SNS.

O političkim stavovima takozvane studentske liste i porukama koje njeni predstavnici šalju kada je reč o Kosovu i Metohiji, kao i o tome šta takvi stavovi govore o njihovoj politici, govorio je profesor Lukić.

- U njihovom programu trebalo bi da se nađe i to šta misle o Kosovu i Metohiji. Oni nam, međutim, daju dvosmislene, a ne nedvosmislene odgovore. S jedne strane, kolega Baucal rekao je da će braniti Ustav, u kojem piše da je Kosovo deo Srbije, a onda je rekao da je Kosovo stvar pregovora. Mislim da je to svesno poslata poruka - da može i ovako i onako, odnosno da se ne izjasne nedvosmisleno o tome da je Kosovo deo Srbije. Uglavnom kažu: "Pa, u Ustavu piše." Ali nije isto kada kažete "u Ustavu piše" i kada kažete "Kosovo je deo Srbije i o tome nema razgovora." Nema pregovora o statusu Kosova. Može da se pregovara o tome kakva će autonomija biti, ali ako se pregovara o statusu, onda se pregovara i o mogućnosti da Kosovo bude nezavisno. Može se pregovarati i o priznanju Kosova. U tome je problem - rekao je.

Aleksandar Lukić Foto: Kurir Televizija

"Nije dovoljno samo pozivati se na Ustav"

Profesor Lukić ukazao je na poruke koje, prema njegovoj oceni, otvaraju važna pitanja o političkim stavovima i opredeljenjima takozvane studentske liste.

- Osim toga, Ustav je promenljiva kategorija. Oni mogu, hipotetički, da osvoje dvotrećinsku većinu i promene Ustav. Mogu da kažu: "Eto, u Ustavu to piše, ali možemo da ga promenimo. Okolnosti su se promenile, pa mora da se promeni i Ustav." Zato nije dovoljno samo pozivati se na Ustav. Njihove reči su veoma blage kada se pozivaju na Ustav. Ne vidi se čvrsto uverenje da je Kosovo deo Srbije, da je to nepromenljivo i da ne može biti predmet pregovora. Mogao je da kaže: "Mogu samo da nam otmu Kosovo, ono je okupirano", ili nešto slično. Takvih jakih reči nema. Mislim da se takve poruke svesno šalju, jer jedan deo njihovih birača podržava nezavisnost Kosova. Među onima koji podržavaju takozvanu studentsku listu ima ljudi koji smatraju da je Kosovo nezavisno, da je izgubljeno ili nešto slično. Tome u prilog, prema mom mišljenju, govori i koalicija sa albanskim partijama koje imaju slične stavove. Takođe, sa liste su izbacili profesora Lompara, Mirovića i druge koji imaju izričit stav o tom pitanju. Oni čak optužuju Vučića da je izdao Kosovo zbog Briselskog sporazuma. Dakle, njihove reči su oštre, ali takvi ljudi nisu bili poželjni na listi. U tome je problem - na listi su, umesto njih, ljudi poput gospodina Baucala, koji filozofira - kaže on.

Kako je voditeljka istakla, političke veze i stavovi predstavnika takozvane studentske liste prema Kosovu i Metohiji otvorili su pitanje mogućeg pravca njihove politike i odnosa prema budućim pregovorima o statusu južne srpske pokrajine. O tome da li se iza njihovih poruka krije spremnost na političke ustupke kada je reč o Kosovu i Metohiji govorio je Đorđević.

- Pa, ja ne želim prvenstveno da razmišljam o tome kako su oni želeli da se protumače njihove izjave. Postoje stvari na koje građani Srbije, kada izlaze na izbore, očekuju odgovore kako bi mogli da se opredele za koga će glasati. Mi ovde imamo situaciju da takozvana studentska lista non-stop izbegava da pruži odgovore. Imaju tih 11 tačaka, koje predstavljaju neki okvirni plan i program, odnosno spisak lepih želja za koje je neosporno da niko normalan neće reći da je protiv njih. To je nešto što je sasvim očekivano. Međutim, postavlja se pitanje da život u Srbiji nije samo 11 tačaka. Postoji mnogo stvari i izazova koji su pred nama, a na koje treba dati odgovore - kaže on.

Zoran Đorđević, funkcioner SNS Foto: Kurir Televizija

- Jedno od tih pitanja svakako je i takozvano Kosovo, odnosno status naše južne pokrajine. Kada građani glasaju, žele da čuju i drugu stranu - da li je neko za ili protiv. Ja mislim da oni nisu pogrešili. Njihov stav je da o Kosovu treba pregovarati. Građani treba da znaju da je to jedan od odgovora koji je sada izašao na videlo i da 25. oktobra, ako budu glasali za to da Kosovo bude nezavisno, mogu da zaokruže takvu opciju. To je njihovo demokratsko pravo. Ja se sa tim ne slažem. Ja se borim za to da se naša južna pokrajina u potpunosti vrati, da tako kažem, u naručje Srbije i da bude njen sastavni deo, kako bismo počeli normalno da živimo. Oni imaju drugačiji pogled na sve to. Ja ne mogu da kažem da se slažem s tim, ali, s druge strane, ne mogu ni da osporavam njihovo pravo na takav stav. Ipak, mislim da je reč o veoma manjinskom delu Srbije koji bi glasao za tako nešto. Dobro je što je i Aleksandar Vučić sve vreme ukazivao na to da je Kosovo jedno od ključnih pitanja i da je stav takozvane studentske liste upravo ovakav. Kada su se pojavile prve naznake toga, niko sa njihove liste nije rekao: "Ne, nije tačno, mi smo za ovo, ovo i ovo." Slažem se i da su neki ljudi koji su bili na toj listi, a koji su zastupali dijametralno suprotan stav, jednostavno sklonjeni. Voleo bih da sada čujem one koji su ih podržavali, a koji su uklonjeni sa liste, šta misle o celoj ovoj priči i da li i dalje dele te stavove - za Kurir televiziju, zaključio je Đorđević.

03:29 "NIJE DOVOLJNO SAMO POZIVATI SE NA USTAV" Đorđević i Lukić otvorili pitanje koje studentska lista izbegava Izvor: Kurir televizija

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