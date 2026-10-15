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Tokom ekskluzivnog gostovanja, Miloš Vučević je izneo svoja viđenja aktuelne političke situacije u Srbiji, uz osvrt na ono što je najavljeno kao scenario za razbijanje pravnog poretka i države.

Gledaoci su imali priliku da čuju na kakav opasan presedan u Novom Sadu upozorava lider naprednjaka, ko, prema njegovim tvrdnjama, pokušava da dovede u pitanje demokratsko uređenje društvenim eksperimentom, kao i kako se Srbija suočava sa hibridnim pretnjama i štiti narodnu volju.

Vučević je govorio i o tome ko je, prema njegovim ocenama, pokrenuo masovnu manipulaciju građanima, kao i o političkim okolnostima koje, kako smatra, mogu da utiču na funkcionisanje institucija i demokratskog poretka.

"Drugi nisu srećni kada Srbija napreduje"

Govoreći o međunarodnim odnosima, vojnoj neutralnosti Srbije i njenim pozicijama u vezi sa Kosovom i Metohijom, Vučević je ocenio da pojedine države i politički centri nemaju razlog da se raduju jačanju Srbije, posebno kada se njeni interesi razlikuju od njihovih.

- Ja verujem da mi razumemo da drugi nisu srećni kada mi napredujemo. To ne znači da nas svi ne vole, ali nemaju razloga da se oni raduju što je Srbija prestigla nekog od njih, ili je bolja zemlja za život, ili je vojno napredovala, ili se njen glas danas bolje, jače ili snažnije čuje. Ne znam šta očekujemo, da sad svi ustanu pa da nam aplaudiraju? Pa neće, mislim, oni imaju svoje neke državne agende, svoje nacionalne interese - rekao je Vučević.

On je dodao da države imaju sopstvene prioritete i da se njihovi interesi u pojedinim pitanjima poklapaju, dok u drugim dolazi do neslaganja.

Govoreći o korupciji, Vučević je uporedio period pre 2012. godine sa godinama koje su usledile, tvrdeći da su ranije postojali porezi, doprinosi i drugi prihodi države, ali da se, kako je ocenio, mnogo manje ulagalo u infrastrukturu i javne objekte.

- Imate priču da se blokaderi bore protiv korupcije, a kada su oni vodili državu, kada se nisu gradili putevi, mostovi, brze pruge, klinički centri, škole, obdaništa, stadioni, sportske dvorane, kako god, tada nije bilo korupcije. Znači, kad je postojao isto porez, akcize, takse, carine, znači država je i tada nešto naplaćivala, je l' tako? Kad kažu: "To su naše pare." Pa i tad su bile naše pare. I tad su građani plaćali poreze, doprinose - naveo je Vučević.

On je postavio pitanje gde je novac završavao u periodu kada, prema njegovim rečima, nije bilo velikih infrastrukturnih projekata, i ocenio da se danas zanemaruju razlike između ulaganja u prethodnim periodima.

Vučević je naveo da su od 2012, a posebno od 2014. godine, uvedeni novi pravni mehanizmi za borbu protiv korupcije i pokrenuti brojni postupci. Istovremeno je rekao da žali što, kako smatra, nije do kraja utvrđena odgovornost za privatizacije iz perioda od 2000. do 2012. godine.



"Zašto penzije i plate nisu bile veće ranije?"



Vučević je u istom kontekstu govorio o penzijama, minimalnoj zaradi i prosečnim primanjima, tvrdeći da su ona danas znatno viša nego pre 2012. godine.

- A onda kažu: "Pa to su njihove pare, samo im se vraćaju." A kolike su imali penzije? Pa što nisu i tada vraćali? Pa što nisu plaćali te penzije? Tako da vam je to ta ista priča. Pa kolika je bila penzija do 2012? Pa što tada nije bila penzija kao što je danas? Preko 500 evra? Pa što nisu? Što nije bila minimalna zarada kolika je danas, nego je bila duplo manja? - rekao je Vučević.

On je dodao da ne smatra da je životni standard idealan niti da su sva očekivanja građana ispunjena, ali je ocenio da je neosnovano, kako je rekao, predstavljati korupciju kao dominantno obeležje današnjeg perioda, uz istovremeno zanemarivanje načina na koji su se trošila javna sredstva ranije.

"Šta blokaderi zaista misle o Kosovu i Metohiji?"



Vučević se osvrnuo i na nastupe političkih protivnika i njihove odgovore o ključnim nacionalnim pitanjima, navodeći da javnost treba da čuje njihove konkretne stavove o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama, Ruskoj Federaciji, sankcijama i Republici Srpskoj.

Prema njegovim rečima, politički protivnici su u početku isticali da ih ne zanima politika, već borba protiv korupcije, ali su kasnije, kako tvrdi, počeli da odgovaraju na pitanja o državnoj politici.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Vučević je kritikovao izjave u kojima se pominje pregovaranje o statusu, ocenjujući da takav pristup ostavlja otvorenim pitanje koje je, prema stavu koji zastupa, definisano Ustavom Srbije.

On je naveo da smatra da politički akteri pokušavaju da budu prihvatljivi različitim grupama birača, ali i da izbegnu neslaganje sa međunarodnim partnerima.

"Usklađivanje sa politikom EU znači i sankcije Rusiji"

Jedan od ključnih delova razgovora odnosio se na odnose Srbije sa Ruskom Federacijom i Evropskom unijom. Vučević je ocenio da bi potpuno usklađivanje spoljne i bezbednosne politike Srbije sa politikom EU podrazumevalo i uvođenje sankcija Moskvi.



- Blokaderi vam, poštovani građani i gledaoci vaše televizije, poručuju da će i oni uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. Tačka. Nema tu ništa otvorena zagrada, zapeta, možda će nešto pa ćemo zatvoriti zagradu. Ne. Usklađivanje znači da moraju uvesti sankcije Ruskoj Federaciji - rekao je Vučević.

On je istakao da Srbija, prema njegovim rečima, već usklađuje značajan deo svoje spoljne politike sa politikom Evropske unije, ali da istovremeno mora da vodi računa o nacionalnim i državnim interesima.

Vučević je podsetio na istorijske i prijateljske odnose Srbije sa Rusijom, Kinom i drugim državama Azije, Afrike i Latinske Amerike, ističući njihov značaj za međunarodnu podršku Srbiji, uključujući pitanja vezana za Kosovo i Metohiju.

Govoreći o evropskim integracijama, naveo je da Srbija istorijski, politički i kulturno pripada evropskom prostoru, ali da dinamika približavanja Evropskoj uniji zavisi i od Brisela, odnosa unutar Unije i poteza koje sama Srbija treba da preduzme.

"Mi nećemo uvesti sankcije Ruskoj Federaciji"

Vučević je jasno poručio da je stav liste Aleksandra Vučića i Ujedinjena Srbija da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji. Kao jedan od razloga naveo je iskustvo Srbije sa sankcijama tokom devedesetih godina, uz ocenu da one nisu dovele do okončanja rata u Ukrajini.

- Ovo pitanje sankcija je za nas vrlo jasno što se tiče naše liste Aleksandra Vučića i Ujedinjene Srbije. Mi nećemo uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. [...] I danas kažemo: mi ne verujemo u politiku sankcija. Mi ne verujemo u politiku sankcija, jer smo sami iskusili kao narod i država 90-ih godina - rekao je Vučević.

On je dodao da sankcije, prema njegovoj oceni, nanose štetu državi kojoj su uvedene, ali da ne mogu same po sebi da se smatraju dokazom smanjenja intenziteta ratnih dejstava ili stradanja.



- Sankcije nisu dovele do prekida ratnih dejstava i rata u Ukrajini. Kad sve saberete, nesporno da prave probleme i štetu u Ruskoj Federaciji ili već protiv koga su uvedene, ali ne možete da kažete da su doveli do manjeg intenziteta rata ili manjeg stradanja ili da nema ratnih dejstava na teritoriji Ukrajine - zaključio je Vučević.

Gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, Vučević je rekao da je deo građana u početku izlazio na proteste iz straha, zabrinutosti, besa i želje za pravdom, ali da su, kako tvrdi, organizatori od početka imali razrađen scenario.

- Ta priča o spontanosti okupljanja, spontanosti odlučivanja, je najveća, možda, prevara. Naravno da je bio deo ljudi koji je na početku izašao jer je bio i uplašen, i zabrinut, i besan, i revoltiran, i željan prava i pravde. Ali suštinski su organizatori bili oni koji su imali ceo ovaj algoritam koji nam se posle dešavao, odnosno ceo ovaj scenario - rekao je Vučević.

"Ključni igrači bili su politički akteri"

Vučević je naveo da, prema njegovom mišljenju, više nema dileme da iza dešavanja stoje političari, a ne nova lica koja su se pojavila na javnoj sceni. Dodao je da su pojedini mladi ljudi možda u nekim trenucima bili izvršioci, dok su se ključni politički akteri, kako tvrdi, držali po strani.

- Sad više nemamo dilemu da političari stoje iza svega, da to nisu nikakva mlada, nova lica. Možda su neka mlada, nova lica u nekim trenucima bili izvršioci, ali su ključni igrači bili politički akteri koji su se, naravno, sakrili. I to dobro poznati ovoj javnosti - istakao je Vučević.

Foto: Kurir Televizija

On je ocenio da bi se politička pozadina ovih dešavanja mogla povezati sa nekadašnjim stranačkim strukturama koje, kako smatra, pokušavaju da se vrate na pozicije koje su imale pre 2012. godine, ali u drugačijem formatu.

Prema njegovim rečima, politički akteri su najpre tvrdili da ih politika ne zanima i da ne žele da razgovaraju o izborima, da bi se kasnije, kako je naveo, pokazalo da su upravo izbori i povratak na vlast u središtu njihovih namera.

"Pričali su o institucijama, a blokirali su ih"

Govoreći o blokadama, Vučević je ukazao na, kako je ocenio, nesklad između poruka o zaštiti institucija i postupaka onih koji su ih blokirali. Naveo je da su bile blokirane obrazovne, pravosudne, kulturne i druge institucije.

- Pričali su da ih interesuju institucije. Oni su, ljudi, blokirali sve institucije: obrazovne, pravosudne, kulturne, bukvalno sve što su mogli da blokiraju, oni su blokirali. Baš institucije o kojima su pričali da treba da rade - rekao je Vučević.

On je poručio da se, prema njegovoj oceni, pravda ne može ostvarivati nasiljem, ugrožavanjem bezbednosti građana i ograničavanjem njihovih osnovnih prava.

- Pričajući o pravdi, blokaderi su sve vreme činili nepravdu. Ne može da bude pravda kad idete nekog da ubijete, spalite, pucate, bodete nožem, idete na nečiju kuću, izbacujete decu iz škola ili zabranjujete studentima da studiraju. Ne date ljudima da pređu ulicu ili da putuju i kreću se slobodno. Pa to nije nikakva pravda. I ne postižete pravdu. Time vi činite nepravdu - naveo je Vučević.

"Priča o studentima iskorišćena je za manipulaciju"

Vučević je ocenio da je studentski pokret poslužio kao okvir za širu političku akciju, uz pokušaj da se, kako tvrdi, emocije mladih ljudi iskoriste za ostvarivanje političkih ciljeva. Kao aktere koji, prema njegovim rečima, stoje iza svega, pomenuo je Bojana Pajtića i Dušana Petrovića.

- Tako da ja verujem da je sada ogromnoj većini građana Srbije jasno da je iza svega, od početka, politika, stoje ljudi poput Bojana Pajtića, Dušana Petrovića - rekao je Vučević.

On je dodao da pretpostavlja da su postojali i spoljni uticaji, odnosno da je neko možda pružao logističku podršku i koordinisao određene aktivnosti.

- A da je ova priča o studentima jedna priča koja je tako podmetnuta kao šarena laža. Jer je zgodno, verovatno, mladim ljudima i da manipulišete i da idete na tu vrstu emocije. Ali čista prevara. Sve je od početka čista prevara - izjavio je Vučević.

"Žrtve iz Novog Sada više nisu tema"

Vučević je u nastavku razgovora kritikovao to što se, kako tvrdi, u političkim aktivnostima više ne govori o žrtvama pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i njihovim porodicama.

- Niti iko spominje 16 žrtava sa železničke stanice u Novom Sadu, niti iko spominje njihove porodice, niti se tu iskazuje empatija i solidarnost sa tim porodicama. To više uopšte nije ni tema za njih. Od početka, pa sve do sada, do danas, je bila, u stvari, politika kao ključna tema - rekao je Vučević.

Prema njegovoj oceni, deo političkih aktera želi da se vrati na pozicije koje je imao pre 2012. godine, dok pojedini spoljni faktori, kako je naveo, koriste unutrašnje tenzije kako bi oslabili Srbiju.

Vučević je to povezao sa spoljnopolitičkim pozicijama Srbije, uključujući pitanje Kosova i Metohije, odnose sa zemljama regiona, Evropskom unijom, Ruskom Federacijom, Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i sa politikom vojne neutralnosti.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije, u emisiji "Redakcija", da inicijative koje se, prema njegovoj oceni, predstavljaju kao pokušaji stvaranja boljeg društva zapravo mogu da dovedu do slabljenja institucija i narušavanja pravnog i političkog sistema države.

Govoreći o svom autorskom tekstu za "Dnevnik" i inicijativi za referendum, Vučević je ocenio da su različiti događaji i aktivnosti povezani i da predstavljaju delove istog procesa.

- Nesporno je da je sve deo iste kuhinje. Sve je to deo istog paketa, samo se pojavljuje u različitim fragmentima ili segmentima. Tako da nemam dilemu da su isti kuvari čitali kuvaricu, pa ovde nam sve pokušavali zapržiti i zakuvati - rekao je Vučević.

01:39 VUČEVIĆ: "SVE JE TO DEO ISTE KUHINJE"! Upozorio na pokušaj razbijanja pravnog poretka: "Kroz vaninstitucionalne okvire pokušavaju da unište demokratiju" Izvor: Kurir televizija

"Pokušavaju da razbiju pravni i politički sistem države"

Vučević je kao posebno sporno izdvojio, kako je naveo, pokušavanje da se skupštinama, koje građani biraju, oduzmu nadležnosti i da se odlučivanje izmesti u vaninstitucionalne okvire.

Prema njegovim rečima, pozivanje na zborove i drugačije modele odlučivanja otvara pitanja o tome ko ih organizuje, ko može da učestvuje u njihovom radu i na koji način se donose odluke.

- Pokušavaju da razbiju pravni i politički sistem države time što razvlašćuju skupštine koje biraju građani. Upravo se vraćaju na zboraška okupljanja i odlučivanja. Vi ne znate ni ko je zbor, ni ko saziva zbor, ni ko ga čini, ni kako odlučuju i koji je kvorum. Nema kvoruma, niko živ ne zna. I ko uopšte može da bude član zbora ili kako se to uopšte formira - naveo je Vučević.

Foto: Kurir Televizija

On je ocenio da se na taj način pokušava preuzimanje nadležnosti institucija kroz mehanizme koji, prema njegovom tumačenju, nisu dovoljno jasno definisani.

- Tako da oni kroz vaninstitucionalne okvire pokušavaju da preuzmu ingerencije institucija i da suštinski unište demokratiju, odnosno unište ključne demokratske institucije - rekao je predsednik SNS.

"Politički pluralizam je najbolji oblik demokratije"

Vučević je istakao da smatra da je politički pluralizam, odnosno mogućnost da građani biraju između više političkih opcija, najbolji oblik demokratskog odlučivanja.

Prema njegovim rečima, građanima mora da bude omogućeno da biraju svoje predstavnike kroz politički sistem i višestranačke izbore, umesto da se nadležnosti institucija prenose na alternativne oblike odlučivanja.

- Niko nije pronašao bolji oblik demokratije od političkog pluralizma, odnosno mogućnosti da vi birate između više političkih opcija. Bilo je raznih pokušaja u različitim vremenskim okvirima, ali politički pluralizam, odnosno višestranačje ili mogućnost da se kandiduju ljudi na različitim opcijama i da ljudi biraju, jeste do sada najbolji oblik demokratije - kazao je Vučević.

On je dodao da, prema njegovoj oceni, iza zalaganja za drugačije modele društvenog uređenja stoji pokušaj da se politički procesi izmeste iz postojećih institucija.

- Tako da oni kroz priču o nekoj boljoj državi suštinski oduzimaju ingerencije države i uništavaju - naveo je Vučević.

"Priča o spontanosti okupljanja najveća je prevara"

Govoreći o motivima onih koji, prema njegovoj oceni, zagovaraju ovakve modele odlučivanja, Vučević je rekao da smatra da oni ne mogu da ostvare podršku kroz redovne demokratske procese.

- Zašto to rade? Pa zato što znaju da kroz normalan proces demokratskog odlučivanja, narodne volje, ne mogu da dobiju podršku. I onda se pojavljuju ti elitistički, zboraško-plenumarski oblici, ako možemo reći - izjavio je Vučević.

Foto: Kurir Televizija

Na konstataciju voditeljke da takvi oblici okupljanja nisu nastali preko noći, Vučević je odgovorio da je, prema njegovom mišljenju, predstavljanje tih okupljanja kao spontanih posebno sporno.

- Ta priča o spontanosti okupljanja, spontanosti odlučivanja, je možda najveća prevara. Naravno da je bio deo... - rekao je Vučević, čiji se odgovor u dostavljenom transkriptu na tom mestu prekida.

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Kurir.rs