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Advokat Vladimir Gajić, narodni poslanik, nosilac liste "Alternativa za Srbiju" i predsednik Narodne stranke, javno je reagovao povodom oglašavanja u javnosti docentkinje Građevinskog fakulteta Sanje Fric, inače i kandidatkinje na tzv. studentskoj listi, koja je u javnosti pokušala da "opere" svoje učešće u Republičkoj revizionoj komisiji i objasni kakvo je to učešće bilo.

Na njene reči reagovao je narodni poslanik Vladimir Gajić koji ju je doslovno "razmontirao" odnosno ono što je ona napisala na svom nalogu na mreži X.

Oglasivši se na istoj mreži, Gajić je napisao sledeće:

"Sanja Fric je sama sebe optužila.

Kao član Republičke revizione komisije imala je i znanje i ovlašćenje da zahteva ispitivanje konstrukcije nadstrešnice, a nije to učinila.

Sanja Fric, kandidat za poslanika na studentskoj listi, danas je pod pritiskom javnosti pokušala nevešto da opravda svoju ulogu u Republičkoj revizionoj komisiji i odgovornost za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Bolje da nije, jer je sama sebe optužila.

Foto: Printscreen/X

Foto: Printscreen/X

Fric u svom objašnjenju kaže da Republička reviziona komisija vrši stručnu kontrolu idejnog projekta, u kome se „razmatra koncepcija objekta“. Tako je. Upravo zato je odgovorna Sanja Fric.

Dr Fric je bila član Revizione komisije, imenovana rešenjem Ministra broj 119-01-01068/2019-07, na godinu dana. Upravo je ta Komisija, na sednici od 31.07.2020. godine, prihvatila Idejni projekat, uključujući i Projekat konstrukcije rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade.

Izveštaj Komisije potpisuje samo predsednik, ali odluku donosi Komisija na sednici. Tako da priča Sanje Fric da nije ništa potpisala je veoma naivna. Glasala je za izveštaj ili u najmanju ruku nije imala primedbi. Da budem jasan, pozitivan izveštaj nije moguće dati ako neko od članova ima primedbu. Dr Fric primedbe nije imala. Njeno pozivanje na to da na dokumentu nema njenog potpisa zato ne menja ništa.

Prema nalazu veštačenja Tehničkog fakulteta u Novom Sadu od 20. novembra 2024. godine koje je urađeno na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu oko 40% sajli na kojima je visila nadstrešnica nije bilo u funkciji duže od deset godina. Stanje noseće konstrukcije moglo je da se utvrdi samo statičkim proračunom i ispitivanjem postojeće konstrukcije. To je moralo da bude naloženo kao obavezna mera Revizione komisije upravo u ovoj fazi o kojoj priča Sanja Fric. Komisija je znala kako se to radi.

U istom izveštaju, za drugi postojeći objekat, naložila je obimne istražne radove: detaljan pregled čelične i armiranobetonske konstrukcije, merenje preseka, ultrazvučna merenja i uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja. Za konstrukciju stanične zgrade dala je samo jednu meru, koja se odnosi na deformaciju fasadne rigle. Ispitivanje noseće konstrukcije nadstrešnice nije zatraženo. Za to je odgovorna Sanja Fric kao i njene druge kolege iz građevinske struke koji su bili članovi Republičke revizione komisije.

Dr Fric je građevinski inženjer. Sama je 3. maja 2026. godine u emisiji „Utisak nedelje“ rekla da oštećenja u zategama „nije moguće videti golim okom“ i da bi za njihovo otkrivanje nadstrešnica morala da se spusti i da se razbiju betonske obloge. To je upravo ispitivanje koje je kao član Revizione komisije mogla i morala da zahteva. Nije to učinila i dužna je da objasni javnosti zašto to nije učinila.

Posebno je zanimljiva tvrdnja dr Fric da ona nema veze sa izdavanjem građevinske dozvole. Tačno, ali za izdavanje građevinske dozvole za ovakvu vrstu projekata neophodno je pozitivno mišljenje Republičke revizione komisije. Bez tog pozitivnog mišljenja država ne može da izda građevinsku dozvolu. Osobe koje izdaju građevinske dozvole nemaju tehničko znanje već samo gledaju da li su ispunjeni pravni uslovi koje zakon traži da se izda dozvola.

Jedan od uslova je pozitivno mišljenje Republičke revizione komisije koja je jedini državni organ koji ima tehničko znanje da ceni projekat. Pozitivno mišljenje Republičke revizione komisije dokaz je službenicima da je projekat tehnički ispravan. Zato je bedan pokušaj Sanje Fric da svoju odgovornost svali na službenike koji su izdali građevinsku dozvolu.

Još bedniji je pokušaj Sanje Fric da u svojoj izjavi odgovornost svali na profesora Milana Spremića koji je bio izvestilac Republičke revizione komisije. To samo pokazuje kako su Fric, Kuzmanović i Đokić javno branili Spremića ove dve godine, a molili Boga da odgovara samo on kako bi bili zaštićeni oni i kako njih niko ne bi pitao kako su glasali za projekat u kome se videlo da prilikom projektovanja nije rađen projekat statike, napisao je i objavio Gajić u svom tvitu na mreži X.

Fricova je u svom tvitu prethodno navela da "nije bila vršilac stručne kontrole nijednog dela projektne dokumentacije te da ni na jednom dokumentu vezanom za prugu pa i samu nadstrešnicu, nema mog potpisa".