Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke, danas je oštro reagovao na ono što se sinoć moglo čuti u emisiji Utisak nedelje kod Olje Bećković, a što je izgovorila docent Građevinskog fakulteta u Beogradu Sanja Fric.

Gajić se tim povodom oglasio na mreži X i napisao sledeće, što prenosimo u celosti:

"DOCENT FRIC - KADA ZA ONO ŠTO TI NISI URADILA OPTUŽUJEŠ DRUGE!

U jučerašnjoj emisiji Utisak nedelje mogli smo da čujemo docenta Građevinskog fakulteta Sanju Fric kako tvrdi da je nadstrešnicu na Železničkoj stanici u Novom Sadu trebalo tokom rekonstrukcije spustiti na zemlju, ispititi sajle i ojačati je potpornim stubovima.

Tačno, sve je to verovatno trebalo da se uradi ako docent Fric tako kaže. Jedino nam docent Fric nije objasnila zašto to nije tražila od projektanta, Saobraćajnog instituta CIP, kada je glasala za projekte rekonstrukcije brze pruge u okviru koje je bila i ova stanica kao član Državne revizione komisije?

Kako se sada setila šta je trebalo da se uradi a nije se setila kao član Državne revizione komisije? Mogla je da zaustavi projekat ali nije. Prema tome, Sanja Fric kao i njen kolega iz Državne revizione komisije Vladan Đokić krivi su jer projekte nisu pregledali dobro i ukazali projektantu na greške o kojima sada pričaju.Da se izrazim njenim rečnikom - ruke su joj krvave jer ona je mogla na Državnoj revizionoj komisiji da zaustavi projekat a to nisu mogli ni direktor a ni Vlada.

Inače, posle jučerašnjeg nastupa Sanje Fric jasno je zašto je i dalje docent jer je opasno sa takvom lakoćom širiti neznanje.

Fric je rekla da “dozvola za probni rad nije mogla da bude izdata za ovakvu vrstu objekta”!? Zakon o planiranju i izgradnji u članu 157. predviđa da se dozvola za probni rad može da se izda ZA SVAKI OBJEKAT ZA KOJI SE IZDAJE I UPOTREBNA DOZVOLA. Da naučim nešto docent Fric kao pravnik - dozvola za probni rad ZAMENJUJE UPOTREBNU DOZVOLU na godinu dana pa samim tim za objekat za koji se izdaje upotrebna može da se izda i ova dozvola osim ako zakonom nije drugačije određeno a nije jer da jeste to bi pisalo u članu 157.

Pošto docent Fric ne zna o čemu govorim da je prosvetlim još malo. Most na Adi PUŠTEN JE U SAOBRAĆAJ 31.12.2011. godine sa dozvolom za probni rad a potom je od 2012. godine kada je dozvola istekla radio bez dozvole sve do 2019. godine kada je dobio upotrebnu dozvolu. Nova Palilulska pijaca puštena je u rad 30. decembra 2019. godine sa dozvolom za probni rad. Recimo, Sava centar pušten je u rad 1977. godine bez upotrebne dozvole.

Sve bi ovo docent Fric mogla da zna kada bi malo čitala. Ali dobro je da sada makar ona i njeni istomišljenici, kako na Građevinskom fakultetu tako i u tužilaštvu, konačno priznaju da je postojala dozvola za probni rad. Do juče su tvrdili da takva dozvola ne postoji.

Na kraju, nisam ni sumnjao da Olja Bećković neće imati hrabrosti da pita docenta Fric zašto je glasala za sve projekte rekonstrukcije brze pruge, uključujući i Železničku stanicu Novi Sad, kao član Državne revizione komisije? A kako da pita kada bi isto pitanje morala da postavi još jednom članu Državne revizione komisije Vladanu Đokiću!"

Ko je Sanja Fric

Podsetimo, docent Građevinskog fakulteta u Beogradu Sanja Fric bila je član Državne revizione komisije koja je garantovala svojim potpisom da je projekat, na osnovu kojeg su izvršeni radovi na Železničkoj stanici u Novom Sadu, tehnički ispravan i bezbedan.

Sanja Fric, docent Građevinskog fakulteta u Beogradu sinoć je gostovala u emisiji ''Utisak nedelje'' kod voditeljke Olje Bećković, i tom prilikom je priznala da "oštećenja na nadstrešnici u Novom Sadu nisu bila vidljiva golim okom", već da je trebalo uraditi dodatne provere!