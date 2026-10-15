Marko Čikarić sa starim Golfom i novom Gačijom koju je dobio od države

Slušaj vest

Na surovim obroncima Radan planine, gde se do škole stiže blatnjavim putem, kroz snežne smetove i letnju prašinu, učitelj Marko Čikarić (35) iz Prokuplja, koga svi od milošte zovu Uča, više neće morati da brine hoće li njegov vremešni "golf dvojka" izdržati još jednu vožnju.

Država je ispunila obećanje i obezbedila mu novu "dačiju", koja će njemu, nastavnici engleskog i đacima olakšati odlaske u Tovrljane, ali i omogućiti da i dalje bude oslonac malobrojnim meštanima ovog zabačenog kraja.

Za volanom starog "golfa" Uča je svakodnevno prelazio najmanje 70 kilometara kako bi stigao do škole i nazad. Nisu ga zaustavljali ni loši putevi, ni kvarovi, ni teškoće u pronalaženju rezervnih delova za automobil koji je odavno odslužio svoje.

Za njega, kako je ranije rekao za Kurir, odlazak u školu nikada nije samo odlazak na posao već borba da se u jednom malom selu sačuvaju znanje, zajedništvo i nada da Tovrljane neće ostati zaboravljeno. Za svoj nesebični rad ove godine dobio je i veliko priznanje - Sretenjski orden za zasluge u prosveti, koji mu je uručio Aleksandar Vučić.

Obećanje ispunjeno

Uručenje Sretenjskog ordena učitelju Marku Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Da će učitelj dobiti nov automobil, obećala je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski.

- Dečice mila, hvala vama što vredno učite i poštujete svog učitelja. Kada smo vas posetili u Tovrljanu, provozali smo se zajedno starim autom i tada obećali da ćemo se postarati da vaš učitelj dobije nova kola, kojima će lakše i sigurnije moći da vas vozi od kuće do škole i od škole do kuće. Zdravi i veseli bili - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Sada je stigla bela "dačija", kojom su se 2. oktobra prvi put provozali učitelj i đaci.

- Obradovao sam se kad su me pozvali iz Ministarstva za rad i obavestili me da ćemo dobiti novo putničko vozilo pogodno za naše terenske uslove. Putovanje je mnogo bolje i udobnije - priča za Kurir učitelj:

Milica Đurđević Stamenkovski u vožnji sa učiteljem Foto: Privatna arhiva

Vera u državu

- Deca kažu da su presrećna što u školu dolaze čistija, jer više nismo onako puni prašine kao kad smo izlazili iz "golfa".

Ministarka je ispunila obećanje i zahvalni smo joj. Uvek treba verovati u svoju državu!

Uz novi automobil, učenici su dobili i poklone i edukativne igračke koje će koristiti u nastavi. Ove školske godine ostalo ih je dvoje, brat i sestra Radmila i Rade Jović, koji pohađaju prvi i drugi razred.

Dva učenika osmoletke u Tovrljanu Foto: Privatna arhiva

- Borimo se zajedno ne samo za opstanak jedne seoske četvorogodišnje škole već i za opstanak čitavog kraja. Da nema naše školice, pitanje je da li bi iko čuo da Tovrljane postoji i da li bi se ovde ulagalo, jer se broj stanovnika smanjuje. Ovde sam izveo devet generacija, a radim ukupno 12 godina. U poslednje vreme deca se više rađaju i svi verujemo u bolju budućnost. Verujemo da će nam država pomoći - naglašava Čikarić.

Učitelj sa đacim ai nastavnicom Foto: Privatna arhiva

Nadaju se gostu - očekuju Vučića

Nakon posete Milice Đurđević Stamenkovski učitelj Marko kaže za Kurir da se nadaju i poseti Aleksandra Vučića:

- Nadamo se i da će nas Vučić jednog dana posetiti kao što nam je i obećao kada nam je u februaru dodelio Sretenjski orden.

Deca zaslužuju najbolje uslove za učenje

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obišao je u utorak, na putu ka Zaječaru, osnovne škole u Izvoru i Lukovu i istakao da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost dece i da nijedno selo, nijedna škola i nijedan vrtić ne smeju da budu zaboravljeni.

- Pred nama su ogromna ulaganja u škole i vrtiće širom Srbije, jer naša deca zaslužuju najbolje uslove za učenje i odrastanje - naveo je Vučić na Instagramu.

Obilazeći školu u Izvoru konstatovao je da je fasada spolja urađena, stolarija zamenjena i da je plan da tako bude i u svim ostalim starim školama u Srbiji.