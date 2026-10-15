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Prof. dr Aleksandar Valjarević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Geografskog fakulteta, sa Katedre za geoprostorne osnove životne sredine, uvršten je na najnoviju Stanfordovu listu najuticajnijih svetskih naučnika (Top 2%) izdavača "Elsevier" za 2026. godinu.

Naš naučnik se na godišnjoj listi nalazi na 105.614 mestu u svetu, dok je u podoblasti "Meteorologija i nauke o atmosferi" rangiran na 1.887. mestu. Njegova glavna naučna oblast u bazi je "Nauke o Zemlji i životnoj sredini".

Foto: Printscreen

Prema dostupnim podacima, na godišnjoj listi nalazi se 152 naučnika iz Srbije, što ovo priznanje čini posebno značajnim.

Lista se zasniva na standardizovanim bibliometrijskim pokazateljima, uključujući citiranost, h-indeks, hm-indeks i poziciju autora na naučnim radovima.

Foto: Printscreen

Prof. dr Aleksandar Valjarević bavi se GIS-om, daljinskom detekcijom, klimatskim promenama, hidrologijom, rečnim sistemima i geološkim istraživanjima.

Stenfordova lista važi za jedan od najrelevantnijih pokazatelja naučnog uticaja u svetu, pa samim tim i pozicioniranje među 2 odsto najboljih predstavlja značajno vrednovanje dosadašnjeg rada i naučnog doprinosa.

Kurir/Blic