Srpski profesor među 2 odsto najuticajnijih naučnika sveta: Evo na kom mestu se našao dr Valjarević na Stanfordovoj listi
- Prof. dr Aleksandar Valjarević uvršten je na Stanfordovu listu najuticajnijih svetskih naučnika za 2026. godinu, u izdanju Elseviera.
- Na godišnjoj listi je na 105.614. mestu u svetu, a u oblasti meteorologije i nauka o atmosferi zauzima 1.887. poziciju.
Prof. dr Aleksandar Valjarević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Geografskog fakulteta, sa Katedre za geoprostorne osnove životne sredine, uvršten je na najnoviju Stanfordovu listu najuticajnijih svetskih naučnika (Top 2%) izdavača "Elsevier" za 2026. godinu.
Naš naučnik se na godišnjoj listi nalazi na 105.614 mestu u svetu, dok je u podoblasti "Meteorologija i nauke o atmosferi" rangiran na 1.887. mestu. Njegova glavna naučna oblast u bazi je "Nauke o Zemlji i životnoj sredini".
Prema dostupnim podacima, na godišnjoj listi nalazi se 152 naučnika iz Srbije, što ovo priznanje čini posebno značajnim.
Lista se zasniva na standardizovanim bibliometrijskim pokazateljima, uključujući citiranost, h-indeks, hm-indeks i poziciju autora na naučnim radovima.
Prof. dr Aleksandar Valjarević bavi se GIS-om, daljinskom detekcijom, klimatskim promenama, hidrologijom, rečnim sistemima i geološkim istraživanjima.
Stenfordova lista važi za jedan od najrelevantnijih pokazatelja naučnog uticaja u svetu, pa samim tim i pozicioniranje među 2 odsto najboljih predstavlja značajno vrednovanje dosadašnjeg rada i naučnog doprinosa.
Kurir/Blic