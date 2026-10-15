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Nakon što je Studentska lista bukvalno iskopirala i objavila "novi" predizborni spot za izbore 25. oktobra koji se od spota PSG iz 2017. godine razlikuje samo po likovima i pojedinim izjavama, sada je na društvenim mrežama isplivao snimak koji pokazuje da je kandidat na Studentskoj listi Radomir Saičić praktično prepričao zjavu kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice sa mitinga u Fojnici.

Jedan od korisnika društvene mreže Iks, podelio je snimak na kome se jasno čuje kako Saičić izgovara praktično iste reči koje je Darijana Filipović izgovorila 24. septembra ovde godine:

- Čekajte, znači Radomir Saičić je pokrao izjavu kandidatkinje HDZ-a sa mitinga u Fojnici? Samo četiri dana nakon nje upotrebio istu rečenicu i to nam prodaju kao mudrost. I oni posle slogana DPS-a i Mila Đukanovića ("Mi znamo kako"), sad koriste i citat kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice BiH? I to su ti umni, sveznajući ljudi koje smo čekali kao mesije? - napisao je korisnik Iksa.

Podsetimo, Studentska lista je svoj glavni slogan iskopirala od bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je glasio isto: "Mi znamo kako" , međutim, javnost još uvek nije dobila odgovor na pitanje - kako?

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Isti slogan kao Milov Foto: Printscreen

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