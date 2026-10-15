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Povod za diskusiju bio je nedavni skup u Šapcu, gde je doskorašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo niz konkretnih obećanja za Mačvu i Podrinje - od izgradnje bolnice vredne 135 miliona evra, 150 kilometara kanalizacione mreže, do podizanja prosečnih plata u Šapcu i Loznici na 1.450 evra.

Pored lokalnih ulaganja i najave da će za zdravstvo na nivou države biti izdvojeno dve milijarde evra, Vučić se osvrnuo i na političke rivale, optuživši "blokadere" za sporazume sa albanskim strankama povezanima sa Aljbinom Kurtijem, ali i na opasnost po slobodu okupljanja i govora ukoliko bi opozicija došla na vlast.

O ovoj i sličnim temama govorili su gosti Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke, i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Sukobi unutar opozicije

Komentarišući politički trenutak i rezultate u proteklom periodu, predsednik Narodne stranke ukazao je na širi kontekst promena u zemlji, ali i na specifične odnose unutar opozicionog bloka.

- Kada danas posmatrate Srbiju i to ne samo u poslednjih 12 ili 13 godina, već još od 2000. godine - naša zemlja je postala prepoznatljiva, počevši od samog Beograda. Ovo će sigurno biti najneizvesniji izbori još od 2012. godine. Ono što se u Srbiji neguje već četvrt veka jeste jedan autokolonijalni i autošovinistički politički pokret, koji je, nažalost, sada postao značajan činilac. Što se tiče referendumske atmosfere, ona nažalost ne postoji na relaciji između vlasti i opozicije, već unutar same opozicije - o čemu govorim već godinu i po dana - rekao je Gajić.

Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke Foto: Kurir Televizija

Ekonomski napredak i novi politički savezi

Nebojša Obrknežev naglasio je da su rezultati u ekonomiji i infrastrukturi promenili političke tokove, te da su pojedini akteri uvideli rezultate aktuelne vlasti tek u poslednjem trenutku.

- Ne samo da su se ka Vučiću okrenuli oni koji su ranije bili neopredeljeni, već su mu prišli i oni koji su prošle godine bili izričito protiv njega. Mora se priznati da su tome pristupili veoma mudro, čekajući poslednji trenutak za takav potez - poručio je Obrknežev i dodao:

- Kada posmatramo ravnomerni regionalni razvoj Srbije i kvalitet života tokom godina, sve je to sistematizovano kroz šest stubova stabilnosti. U tom okviru, za istok Srbije naglasak je stavljen na ekologiju i zeleno rudarstvo, gde je već mnogo toga urađeno. Pored toga, postali smo uvoznik radne snage, što je sasvim prirodan i logičan sled okolnosti. Od nekadašnjih 500 do 600 hiljada nezaposlenih, došli smo do situacije u kojoj nam je potrebna dodatna radna snaga.

04:45 Nebojša Obrknežev: Opozicija pokušava da stvori privid kako su već pobedili na izborima Izvor: Kurir televizija

Oštre kritike na račun opozicione kampanje i delovanja na terenu

Govoreći o delovanju opozicionih grupacija, posebno se osvrnuo na njihovu unutrašnju organizaciju, političke poruke i dešavanja u većim gradskim centrima poput Novog Sada i Novog Pazara.

- Ne znam koga oni više pokušavaju da obmanu?! To je grupa ljudi koji se međusobno uopšte ne poznaju, a žele da se bave politikom iako za to nemaju nikakvo političko obrazovanje. Ako narod glasa za njih, zapravo i ne zna kome daje glas - što je i Šoškić unapred najavio, ukazujući na to da će na kraju dovesti neke druge, odranije dobro poznate ljude. Ovo što rade i spotovi koje snimaju neprihvatljivi su za pristojne i normalne ljude. Reč je o čistom pokušaju ispiranja svesti građana.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

On je takođe upozorio na opasnost od izazivanja međuetničkih podela.

- Novi Sad im je rak-rana, baš kao i Novi Pazar, jer im je cilj da zavade bošnjački i srpski narod, dok je ova vlast zapravo uspela da ujedini sve narode. Zamislite da u gradu koji zovu 'Srpska Atina' pokušate da zabranite dolazak predsednika Republike Srbije. To što rade nipošto nije dobro. Oni već sada pokušavaju da stvore privid kako su pobedili i da uopšte ne postoji mogućnost da izgube na izborima - rekao je Obrknežev.

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Kurir.rs

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