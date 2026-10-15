Slušaj vest

- Razvijamo našu prelepu Srbiju, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija, koji je na skupu u Zaječaru narodu izneo svoju viziju za istok Srbije koji prednjači po još netaknutim lepotama prirode, a koji bi zbog velikog potencijala mogao da postane magnet za turiste.

- Imaćemo takozvane ekokatamarane Dunavom, imaćemo panoramske izletničke linije iz Kladova, Donjeg Milanovca, Golupca. Davaćemo subvencije za nove hotele, za nove sportske centre, da napravimo vinske puteve, da dodatno pomognemo vinarima kroz uvećane subvencije, da mogu da obezbede i bungalove, i hotelske, i sve druge smeštaje za ljude koji su zainteresovani za jedan od najlepših delova naše zemlje.

- I idemo da uredimo trgove gradova istoka. Idemo da uredimo i našu Veneciju - Knjaževac, dodatno da uredimo Sokobanju, da uredimo Zaječar dodatno, Boljevac, svaki grad. Da napravimo posebno lep trg, da u centar uložimo, da bi ljudi bili dodatno motivisani da tu dođu, poručio je Vučić narodu na istoku Srbije sa velikog skupa u Zaječaru.

Među najavljenim projektima su nove fabrike, subvencije za zapošljavanje mladih, razvoj putne i železničke infrastrukture, podrška prehrambenoj industriji i velika ulaganja u bolnice i domove zdravlja.

Poseban plan za istok Srbije osmišljen je kroz šest stubova, sa ciljem da se ojačaju privreda i infrastruktura, otvore nova radna mesta i stvore bolji uslovi za život građana. Poseban akcenat stavljen je na mlade, kojima bi trebalo omogućiti da prvi posao pronađu u svom kraju, ali i na podršku poljoprivrednicima i privrednicima.

Industrija, rudarstvo i metalurgija: Nove fabrike i "Prva plata istoka“

Prvi stub razvoja odnosi se na industriju, rudarstvo i metalurgiju. Vučić je poručio da rudarska proizvodnja mora da bude usklađena sa visokim standardima zaštite životne sredine, uz naglasak da građani moraju da imaju čist vazduh i zdravu okolinu.

Jedna od najvažnijih najava odnosi se na program „Prva plata istoka“, namenjen zapošljavanju mladih bez radnog iskustva. Prema najavljenom planu, država bi poslodavcima koji prvi put zapošljavaju radnike obezbeđivala posebne subvencije, veće nego u razvijenijim delovima Srbije. Cilj ovog programa je da mladi dobiju priliku za prvo zaposlenje u svom kraju, umesto da posao traže u drugim gradovima ili odlaze u inostranstvo.

Energetika, saobraćaj i logistika - novi putevi i pruge

Drugi stub obuhvata energetsku sigurnost, razvoj saobraćajne infrastrukture i unapređenje logističkih kapaciteta istočne Srbije.

Među projektima koje je Vučić izdvojio nalazi se hidroenergetski projekat Đerdap 3, pored drumskog saobraćaja, najavljeno je i vraćanje železničkih linija i razvoj teretnog železničkog prevoza.

00:22 Aleksandar Vučić zapevao "Ruzmarin" na skupu u Zaječaru! Izvor: Kurir televizija

Turizam i ugostiteljstvo - subvencije za hotele i sportske centre

Treći stub razvoja odnosi se na turizam, ugostiteljstvo i bolje korišćenje prirodnih i kulturnih potencijala istočne Srbije. Vučić je najavio subvencije za izgradnju novih hotela i sportskih centara, uz poseban osvrt na Staru planinu i razvoj nautičkog turizma na Dunavu.

Poljoprivreda i prehrambena industrija - subvencije do 75 odsto

Četvrti stub odnosi se na poljoprivredu, prehrambeno-prerađivačku industriju i razvoj prepoznatljivih proizvoda istočne Srbije - posebne subvencije za otvaranje fabrika i manjih prerađivačkih pogona, uz podršku koja bi, prema Vučićevim rečima, mogla da iznosi 70 ili 75 odsto ulaganja. Podrška bi se odnosila na Zaječar, Boljevac, Knjaževac i Sokobanju, ali i na opštine Borskog okruga. Posebno su pomenuti hladnjače i logistički centri, koji bi omogućili čuvanje i preradu voća.

00:13 Narod se okuplja u hali Timok u Zaječaru 2 Izvor: Kurir

Ekologija, gradovi i sela - uređenje trgova i javnih prostora

Peti stub odnosi se na zaštitu životne sredine, zelenu tranziciju i unapređenje izgleda gradova i naselja istočne Srbije. U ovom delu plana posebno je istaknuta potreba da se razvoj rudarstva uskladi sa zaštitom prirode, uz očuvanje Dunava i Timoka. Najavljena je i obnova obala Timoka, izgradnja pešačkih i rekreativnih zona, kao i uređenje gradskih trgova i centralnih javnih prostora. Vučić je pomenuo Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Sokobanju, uz najavu da bi gradovi trebalo da dobiju uređenije centre i sadržaje koji će biti privlačniji stanovnicima i posetiocima.

Ljudi, znanje i zdravlje - 1,3 milijarde evra za zdravstvo

Šesti stub odnosi se na ulaganje u ljude, obrazovanje i zdravstveni sistem. Vučić je najavio ulaganje od 1,3 milijarde evra u bolnice i domove zdravlja širom Srbije u naredne tri godine. Cilj je da se zdravstvene ustanove dodatno obnove i opreme, kako građani ne bi morali da odlaze u druge gradove ili privatne ustanove zbog nedostatka medicinske opreme. Svaki okružni i opštinski centar trebalo bi da ima mamograf, rendgen i magnetnu rezonancu.

Zaječar dobija novi dom zdravlja i uređeno porodilište

Vučić se posebno osvrnuo na Zaječar, gde je najavio rešavanje dva velika projekta: izgradnju novog doma zdravlja i uređenje ginekološko-porodilišnog dela zaječarske bolnice. Među prioritetima je i izgradnja srednjoškolskog centra u Zaječaru.