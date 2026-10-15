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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija obratio se građanima iz Beograda na vodi, podno Kule Beograd sa važnom i snažnom porukom.

- Evo me ispred Kule Beograd. Koliko sam emocija, snage utkao u sve ovo u čemu svi Beograđani žive, ne biste verovali. Ponosan sam na ljude koji su se borili, i ponosan na Beograd koji je pokazao koliko je veliki.|

- Kako svaki pritisak može da izdrži i da gura stvari napred, da, onako, beogradski srpski istera sve što želi. I hvala svim ljudima koji su pomagali, ali to je samo početak.

- Želim da naš grad, našu zemlju, nastavimo da razvijamo, da dalje radimo, vredno gradimo, da nam svako mesto bude mnogo lepše. Zato je potrebna vaša velika podrška, velika, visoka, baš koliko i ova kula, da bismo savladali sve prepreke i sve teškoće, i da|25. ih pobedimo ubedljivo. Živela Ujedinjena Srbija, i da radimo, da gradimo!, poručio je Vučić.