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Sredinom oktobra su stradali meštani u potkopaoničkom selu Kriva Reka koje su zlikovci nemačke divizije "Princ Eugen" zverski ubili 1942 godine. Održan je skup građana i pomen kod Spomenika stradalim Krivorečanima,pored crkve Svetog Petra i Pavla u ovom potkopaoničkom selu.

Oni koji su preživeli svedočili su o stravičnom stradanju, koji se nikada neće i ne može zaboraviti.

- Dva dana i dve noći sisao sam mrtvu majku. Imao sam samo šest meseci tog oktobra 1942. godine. Pričala mi je to moja baba, koja me je i našla među pedeset ubijenih ljudi. Nekim slučajem ostao sam živ, prekriven leševima. Sačuvalo me je telo mrtve majke, svedočenje je

Ratomira Nikolića, koji je preživeo tada pogrom u Krivoj Reci.

Iz kuće LJube Milinčića je stradalo devetoro svatova. Stric Milovan hteo je da isprosi Radulku Nikolić. Nijedan zaselak, pa ni zaselak nesuđene mlade, nije ostao pošteđen na miholjdansku tragediju. Stradali su Jankovići, Nikitići, Novčići, Lazarevići, Đurići, Milinčići.

potkopaoničko selo Kriva Reka Foto: Kurir/D.Š.

- Okupatori su na najsuroviji način likvidirali 342 meštana. Mučili ih, palili u kolibama, streljali i sakatili bez milosti, zapalili u zatvorenoj crkvi. Spas su pronašli oni koji sa nekoliko dana ranije otišli u berbu grožđa u svojim poljanama u Župi.