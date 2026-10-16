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Veoma potresna scena uznemirila je juče prolaznike kod tržnog centra u Novom Sadu. Jedno dete ostavljeno je samo u autu i iz petnih žila je vrištalo i molilo prolaznike za pomoć, opisuje sugrađanka koja se našla na licu mesta.

Ona se oglasila na Fejsbuk grupi "Novosađanke" i pitala da li neko zna šta je bilo sa detetom.

"Da li neko zna šta se desilo sa detetom koje je juče oko 20 sati ostavljeno samo u kolima u Promenadi? Dete je vrištalo iz petnih žila i plakalo koliko je bilo uplašeno, molilo je prolaznike za pomoć da neko pozove roditelje", piše potresena ova sugrađanka.

Kako da lje navodi, tu je ubrzo došao i radnik iz obezbeđenja i pričao sa njim.

"I posle se i policija pojavila. Užasna je situacija bila gde malo dete moli i preklinje za pomoć. Samo bih volela da znam da li je dobro jer nije mogao da se smiri", zaključuje ona na kraju.

Kurir/Telegraf.rs