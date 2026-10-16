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Blokaderski advokat i osnivač neformalnog pokreta "Ustavobranitelji" Čedomir Kokanović šokirao je celokupnu srpsku javnost bizarnom objavom na društvenoj mreži X!

Naime, ovaj dežurni glasnogovornik blokadera i jedan od glavnih promotera blokaderske liste je na svom X nalogu objavio montiranu fotografiju na kojoj je simbolički prikazana pro-evropska opozicija u formi kamiona-hladnjače potopljenog u reci!

Foto: Printscreen X

Ovaj Kokanovićev "kamion smrti" je na spornoj fotografiji oblepljen licima predvodnika ekipe Dragana Đilasa!

Nakon ovakve bizarne objave i opšteg uznemirenja javnosti objavljenom fotografijom, Kokanovića i blokadersku ekipu su doslovce "razapeli" na ovoj društvenoj mreži komentarima u kojima ih optužuju za monstruoznost i bolesne ideje!

Jedna od prvih koja je reagovala na Kokanovićevu implicitnu pretnju bila je Marinika Tepić koja ga je direktno pitala: "Zašto nam pretite smrću Čedomire? Zašto nas obeležavate kao leševe u hladnjači? To kao član Ustavobranitelja, advokat ili…?"

Foto: Printscreen X

Ubrzo se oglasio i Nenad Mitrović iz Demokratske stranke: "Marinika, kao potpredsednik Demokratske stranke javno osuđujem ovakav, ne znam koje reči da upotrebim a da ostanem pristojan, u najmanju ruku nenormalan način obraćanja. Imate moju podršku. Ovo prevazilazi granice zdravog razuma!"

Jedan od komentara koji je privukao najviše pažnje bio je i sledeći: "Ako si primetio, prvi su počeli sa napadima ova rusko radikalska gov*a sa tzv SL. A vidim da ni ovi tzv. "Evropljani" sa SL ne osuđuju onog morona Kokanovića ruske džukele zbog napada na ES. Nemoj da ih pravdaš i relativizuješ i izjednačavaš i braniš."

Foto: Printscreen X

Kokanović je na salvu uvreda kojima je bio izložen odgovarao u svom uobičajeno prostačkom maniru, pa je jedna od korisnica mreže X uputila i javni apel:

- Da li Advokatska komora može da reaguje na ovo nevaspitano seksističko smeće? Jel ti ovo kolega? @INinic?"

Ovaj, do sada, nezabeleženi skandal koji su blokaderi izazvali Kokanovićevom monstruoznom objavom, pokazuje pravu prirodu blokaderskog pokreta i njihovih promotera!