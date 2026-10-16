- Lider studentske liste Jovo Bakić. On kaže za velikog vladiku Nikolaja. On kaže da je isti kao zločinac Alojzije Stepinac. Mislite li da takav i takvi treba da nam uče decu? Jel to ta budućnost o kojoj nam govorite? Jesu to te nove vrednosti? E, izvinite ja, a znam i najveći deo Srba pravoslavaca nikada neće biti za te vrednosti gde ćete velikog vladiku da nam izjednačavate sa Stepincem. Nikada nećemo prihvatiti blokaderske “vrednosti” kojima izjednačavaju vladiku Nikolaja sa Stepincem. I borićemo se protiv takvih - poručio je Vučić.