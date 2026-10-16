"NIKADA NEĆEMO PRIHVATITTI BLOKADERSKE VREDNOSTI KOJIMA IZJEDNAČAVAJU VLADIKU NIKOLAJA SA STEPINIĆEM" Vučić: Mislite li da takav i takvi treba da nam uče decu?
- Aleksandar Vučić oštro je osudio izjavu Jova Bakića, koji je vladiku Nikolaja uporedio sa Alojzijem Stepincem.
- Poručio je da većina pravoslavnih Srba neće prihvatiti takve blokaderske vrednosti i da će se boriti protiv takvih.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić oštro je osudio sramne izjave lidera tzv "studentske liste" Jova Bakića, koji je srpskog vladiku Nikolaja izjednačio sa zločincem Alojzijem Stepincem.
Vučić je poručio da najveći deo pravoslavnih Srba nikada neće pristati na takve "nove vrednosti" i naglasio da sledi odlučna borba protiv onih koji udaraju na našu tradiciju i crkvu.
- Lider studentske liste Jovo Bakić. On kaže za velikog vladiku Nikolaja. On kaže da je isti kao zločinac Alojzije Stepinac. Mislite li da takav i takvi treba da nam uče decu? Jel to ta budućnost o kojoj nam govorite? Jesu to te nove vrednosti? E, izvinite ja, a znam i najveći deo Srba pravoslavaca nikada neće biti za te vrednosti gde ćete velikog vladiku da nam izjednačavate sa Stepincem. Nikada nećemo prihvatiti blokaderske “vrednosti” kojima izjednačavaju vladiku Nikolaja sa Stepincem. I borićemo se protiv takvih - poručio je Vučić.
(Kurir.rs)