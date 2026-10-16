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Beograd, 15. oktobar 2026. – Galerija Beograd od danas je u znaku automobilizma. Počela je Galerija Automobila Srbije 2026, koja posetiocima tokom deset dana donosi priliku da na jednom mestu upoznaju najnovije modele automobila i motocikala, otkriju savremene tehnologije i dizajnerske trendove i učestvuju u test vožnjama.

Na manifestaciji je predstavljeno više od 80 modela različitih kategorija – od snažnih benzinskih i dizel automobila, preko hibridnih vozila, do potpuno električnih modela koji predstavljaju sve značajniji deo savremene mobilnosti.

1/13 Vidi galeriju Otvaranje Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Premijerno predstavljanje Lexusa i vodećih svetskih brendova

Jedan od posebnih aduta ovogodišnje manifestacije jeste Lexus, koji se prvi put premijerno predstavlja na jednoj manifestaciji u Srbiji. Posetioci mogu da pogledaju i modele brojnih renomiranih proizvođača, među kojima su Mercedes, BMW, Audi, Maserati, Toyota, Volkswagen, Peugeot, Kia, Honda, Volvo, Hyundai, BYD, Geely, Renault, Mazda, Škoda, MINI i drugi.

1/26 Vidi galeriju LEXUS Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Ponudu upotpunjuju i motocikli brendova BMW Motorrad, Honda i KTM, pa manifestacija pruža sadržaj za ljubitelje vozila na dva i četiri točka.

1/6 Vidi galeriju KIA Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Test vožnje, premijere i posebne ponude

Pored razgledanja izloženih modela, posetioci imaju priliku da odabrane automobile upoznaju i za volanom kroz test vožnje. Manifestaciju prate i premijere, posebne ponude izlagača i dodatna iznenađenja.

1/22 Vidi galeriju BWM 7 Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Bilo da su u fokusu performanse, luksuz, moderan dizajn ili inovacije u oblasti električne mobilnosti, Galerija Automobila Srbije 2026 predstavlja priliku da se na jednom mestu sagledaju različiti pravci razvoja automobilske industrije.

1/10 Vidi galeriju Maserati Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Manifestacija traje do 25. oktobra – ulaz je besplatan

Galerija Automobila Srbije 2026 otvorena je za posetioce od 15. do 25. oktobra, svakog dana od 10 do 22 časa, u Galeriji Beograd. Ulaz je besplatan.

1/5 Vidi galeriju MG 3 Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Sve novosti o izloženim modelima, premijerama, test vožnjama i dešavanjima tokom manifestacije dostupne su na MONDO portalu i društvenim mrežama.

Galerija Automobila Srbije 2026 poziva sve ljubitelje automobilizma da posete Galeriju Beograd, upoznaju najnovije modele i izbliza dožive inovacije koje oblikuju budućnost vožnje.

01:05 POČELA GALERIJA AUTOMOBILA SRBIJE 2026: VIŠE OD 80 MODELA, PREMIJERA LEXUSA I TEST VOŽNJE U GALERIJI BEOGRAD Izvor: Promo