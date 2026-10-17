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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da će biti izdvojeno šest milijardi dinara za lečenje Dišenove mišićne distrofije, kao i da biti uložen novac u lečenje i drugih retkih bolesti i za nabavku inovativnih lekova.

- Imamo mnogo dece sa retkim bolestima, terapije su preskupe. To je terapija za bolest mišićne distrofije, na D, kako god. Nisam lekar i ne moram da znam. Znam da je ogroman novac. Hoću da ljude koji imaju decu, koji imaju svoje bližnje koji boluju od te bolesti, obavestim da ćemo odmah doneti odluku tokom ove godine da uložimo 6 milijardi dinara, što je preko 50 miliona evra, da lečimo tu decu i sve obolele od te bolesti i drugih retkih bolesti.

Uložićemo već od početka sledeće godine novih 7 milijardi dinara, dakle 60 miliona evra, u lečenje, u takozvane inovativne lekove - rekao je Vučić.

On je saopštio i da će prenatalni testovi za trudnice biti besplatni.

Foto: Nemanja Nikolić

- Ono što je važno: testovi NIPT za trudnice, valjda sam dobro izgovorio, od sada će ići o trošku države, nećete morati sami da plaćate. Mislim da je to dodatna podrška za naše majke, za žene koje žele da rađaju. Želim takođe da kažem i za naše starije i za naše mlađe: 2006. oni koji nisu dobro upravljali ovom zemljom, ukinuli su stomatološke usluge, najveći deo stomatoloških usluga, i za naše stare i za naše mlade.

To ćemo da vratimo, i ponovo ćete da imate svog zubara, besplatno, već od početka sledeće godine. Krenućemo sa tom akcijom, najpre za stare, kasnije i za sve ostale. I to je deo našeg programa o zdravstvu - naveo je Vučić.

Kako je rekao, njegova ideja je da u budućnosti u Vojvodini budu izgrađene ili renovirane bolnice, klinički centri i domovi zdravlja.

- I moja je ideja, i to želim ovde da vam obećam, i u Novom Sadu, na severu Srbije, ovde u Vojvodini, da ćemo u svakoj opštini u naredne 3 godine da uradimo ili u potpunosti izgradimo ili rekonstruišemo svaku bolnicu, svaki klinički centar i svaki dom zdravlja. Ogroman novac ćemo da uložimo u to, ali vi znate da kad nešto obećamo, da ćemo to da uradimo, i da imamo veliku snagu za to - rekao je Vučić.

Detalje velikog programa za ulaganje u zdravstvo pročitajte u posebnoj vesti.

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