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Predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, zakazane za 25. oktobar, potresli su takozvani „studentski protesti“ uoči glasanja koje će se održati u nedelju, dok sredstva USAID-a i dalje pristižu organizaciji koja podržava protivnike Aleksandra Vučića, navodi u svom tekstu Breitbart

Prema podacima sajta USASpending.gov, koji predstavlja zvanični izvor otvorenih podataka o federalnoj potrošnji Sjedinjenih Američkih Država, uključujući informacije o državnim ugovorima, grantovima i zajmovima, organizacija poznata kao Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) primila je 832.432,47 dolara, dok je još ukupno 2,8 miliona dolara evidentirano kao ugovoreno za isplatu.

- CRTA je nevladina organizacija (NVO) za koju se navodi da stoji iza studentskih protesta širom Srbije. Na svom sajtu ova organizacija prati izbore, medije i javno mnjenje, a objavila je i listu „studentskih zahteva“ upućenih vlastima - navodi se u tekstu.

Rojters je u sredu izvestio:

„Studentski protestni pokret prerastao je u jednu od najmoćnijih političkih snaga u zemlji i predstavlja dosad najveću pretnju vladavini Aleksandra Vučića, koji dominira srpskom politikom od 2014. godine, najpre kao premijer, a zatim kao predsednik.“

Vučić je krajem septembra podneo ostavku na funkciju predsednika države kako bi se kandidovao za mesto predsednika vlade. Tu funkciju je prethodno obavljao od 2014. do 2017. godine, pre nego što je izabran za predsednika Srbije.

On je javno izneo tvrdnje o stranom mešanju u pokušaje destabilizacije Srbije preko nevladinih organizacija poput CRTA-e, a srpske vlasti su tokom 2025. godine zatražile informacije u vezi sa zloupotrebom sredstava USAID-a.

U ranijem izveštaju, srpski tužilac Nenad Stefanović izjavio je u televizijskom intervjuu:

„Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije u Srbiji obratilo se Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država sa zahtevom za dostavljanje informacija u vezi sa USAID-om, odnosno o zloupotrebi sredstava, mogućem pranju novca i nenamenskom trošenju novca američkih poreskih obveznika u Srbiji.“

USAID je 2023. godine dodelio CRTA-i grant za projekat pod nazivom „Aktivnosti za integritet izbora“ (Elections Integrity Activity), a sredstva namenjena tom projektu uvećana su 17. januara 2025. godine, svega tri dana pre nego što je Donald Tramp položio zakletvu za svoj drugi predsednički mandat.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji objavila je 16. oktobra upozorenje o demonstracijama, savetujući američkim državljanima koji se nalaze u zemlji da prate lokalne medije radi najnovijih informacija, izbegavaju okupljanja i vode računa o svom okruženju.

U upozorenju je navedeno: