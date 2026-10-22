Srpska kapija Dunava: Marina za 120 plovila kod Bezdana korak bliže izgradnji
Kod Bezdana je planirana izgradnja marine za oko 120 plovila, na prostoru od 25.715 kvadrata, sa pontonima, kejom, stanicom za snabdevanje gorivom, parkingom i brojnim pratećim sadržajima. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj izdao je lokacijske uslove za realizaciju ovog projekta, koji će se graditi u dve faze.
U okviru kompleksa marine planirani su, između ostalog, akvatorija marine, pontoni – plutajući objekti, vertikalni kej, rampa za porinuće plovila, multifunkcionalni objekat (P+1), sanitarni objekat, stanica za snabdevanje gorivom, interne saobraćajnice sa parking prostorom, staze, suvi vez, platoi i prostor za odlaganje otpada.
Kako je ranije navedeno, marina će predstavljati sigurnu luku za oko 120 plovila.
Izgradnja marine u dve faze
Predviđeno je da se projekat realizuje u dve faze.
Prva faza obuhvata izgradnju većine glavnih objekata, kao što su akvatorija marine, pontoni, vertikalni kej i multifunkcionalni objekat. U drugoj fazi gradiće se stanica za snabdevanje gorivom, kao i podzemni rezervoari za evrodizel i MB9.
Ukupna površina parcela iznosi 25.715 kvadrata.
U sklopu kompleksa marine planirane su dve zone:
A – Obalni prostor (teritorijalni) – ograđeni deo obale na kojem se nalaze infrastrukturni sadržaji, planiran tako da omogući pristup akvatorijalnom delu marine na način koji će zadovoljiti potrebe kako korisnika, tako i pružalaca usluga, u skladu sa lučkim delatnostima.
Pristup kompleksu marine planiran je sa parcele državnog puta IB reda broj 16, kao kolsko-pešački pristup centralnom delu kompleksa.
Takođe, unutar obalnog prostora predviđeno je i igralište za decu sa klackalicama, penjalicama, ljuljaškama i toboganima.
B – Akvatorijalni prostor (akvatorija) – obeleženi ili oivičeni deo vodene površine namenjen za prihvat i smeštaj plovila u okviru prihvatnog objekta nautičkog turizma.
U skladu sa planskim dokumentom i klasom plovnog puta, u kompleksu marine planirano je proširenje vodene površine (akvatorije), čime bi se obezbedilo dovoljno prostora za smeštaj planiranog broja i vrste plovila, uz obezbeđivanje dubine kanala koja odgovara gazu merodavnog plovila, uvećanom za apsolutnu rezervu koja treba da omogući neometano pristajanje i u periodu malih voda.
Parking, pešačke staze i sadržaji za decu
Predviđena su 54 parking mesta za putničke automobile, od kojih su četiri namenjena osobama sa invaliditetom.
U kompleksu će biti izgrađene pešačke staze i platoi za pristup svim sadržajima namenjenim korisnicima, na način koji će osigurati nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama.
Predviđeno je da kompleks marine bude opremljen urbanim mobilijarom, poput klupa, kanti za komunalni otpad, parkinga za bicikle, ukrasnih žardinjera za cveće, opreme za dečje igralište, info-tabli i sličnih sadržaja.
Kurir.rs/eKapija