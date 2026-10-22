Slušaj vest

Kod Bezdana je planirana izgradnja marine za oko 120 plovila, na prostoru od 25.715 kvadrata, sa pontonima, kejom, stanicom za snabdevanje gorivom, parkingom i brojnim pratećim sadržajima. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj izdao je lokacijske uslove za realizaciju ovog projekta, koji će se graditi u dve faze.

U okviru kompleksa marine planirani su, između ostalog, akvatorija marine, pontoni – plutajući objekti, vertikalni kej, rampa za porinuće plovila, multifunkcionalni objekat (P+1), sanitarni objekat, stanica za snabdevanje gorivom, interne saobraćajnice sa parking prostorom, staze, suvi vez, platoi i prostor za odlaganje otpada.

Kako je ranije navedeno, marina će predstavljati sigurnu luku za oko 120 plovila.

Izgradnja marine u dve faze

Predviđeno je da se projekat realizuje u dve faze.

Prva faza obuhvata izgradnju većine glavnih objekata, kao što su akvatorija marine, pontoni, vertikalni kej i multifunkcionalni objekat. U drugoj fazi gradiće se stanica za snabdevanje gorivom, kao i podzemni rezervoari za evrodizel i MB9.

Ukupna površina parcela iznosi 25.715 kvadrata.

U sklopu kompleksa marine planirane su dve zone:

A – Obalni prostor (teritorijalni) – ograđeni deo obale na kojem se nalaze infrastrukturni sadržaji, planiran tako da omogući pristup akvatorijalnom delu marine na način koji će zadovoljiti potrebe kako korisnika, tako i pružalaca usluga, u skladu sa lučkim delatnostima.

Pristup kompleksu marine planiran je sa parcele državnog puta IB reda broj 16, kao kolsko-pešački pristup centralnom delu kompleksa.

Takođe, unutar obalnog prostora predviđeno je i igralište za decu sa klackalicama, penjalicama, ljuljaškama i toboganima.

B – Akvatorijalni prostor (akvatorija) – obeleženi ili oivičeni deo vodene površine namenjen za prihvat i smeštaj plovila u okviru prihvatnog objekta nautičkog turizma.

U skladu sa planskim dokumentom i klasom plovnog puta, u kompleksu marine planirano je proširenje vodene površine (akvatorije), čime bi se obezbedilo dovoljno prostora za smeštaj planiranog broja i vrste plovila, uz obezbeđivanje dubine kanala koja odgovara gazu merodavnog plovila, uvećanom za apsolutnu rezervu koja treba da omogući neometano pristajanje i u periodu malih voda.

Parking, pešačke staze i sadržaji za decu

Predviđena su 54 parking mesta za putničke automobile, od kojih su četiri namenjena osobama sa invaliditetom.

U kompleksu će biti izgrađene pešačke staze i platoi za pristup svim sadržajima namenjenim korisnicima, na način koji će osigurati nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama.

Predviđeno je da kompleks marine bude opremljen urbanim mobilijarom, poput klupa, kanti za komunalni otpad, parkinga za bicikle, ukrasnih žardinjera za cveće, opreme za dečje igralište, info-tabli i sličnih sadržaja.