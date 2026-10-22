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Šampionka, umetnica, supruga i majka postala je meta najprimitivnijeg podsmeha zbog svog invaliditeta.

Dok se Dejana Bačko čitavog života bori, stvara i osvaja medalje, pojedinci na društvenim mrežama rugaju se činjenici da je rođena bez ruku. I sve to zbog fotografije sa političkog skupa Aleksandra Vučića.

Postoji granica ispod koje nijedno civilizovano društvo ne bi smelo da padne, ona koja nema veze sa političkim opredeljenjem, a to je granica elementarne ljudskosti.

Međutim, blokaderi su još jednom pokazali da za njih takva granica ne postoji kada je na društvenim mrežama osvanuo komentar kojim se ismeva Dejana i njen invaliditet.