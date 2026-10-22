NI GRAMA LJUDSKOSTI NEMAJU Blokaderi sa Studentske liste ismevaju devojku bez ruku jer podržava Aleksandra Vučića!
Šampionka, umetnica, supruga i majka postala je meta najprimitivnijeg podsmeha zbog svog invaliditeta.
Dok se Dejana Bačko čitavog života bori, stvara i osvaja medalje, pojedinci na društvenim mrežama rugaju se činjenici da je rođena bez ruku. I sve to zbog fotografije sa političkog skupa Aleksandra Vučića.
Postoji granica ispod koje nijedno civilizovano društvo ne bi smelo da padne, ona koja nema veze sa političkim opredeljenjem, a to je granica elementarne ljudskosti.
Međutim, blokaderi su još jednom pokazali da za njih takva granica ne postoji kada je na društvenim mrežama osvanuo komentar kojim se ismeva Dejana i njen invaliditet.
Zar je moguće da je nekome tuđi invaliditet povod za podsmeh samo zbog drugačijeg političkog opredeljenja?! Blokaderi su ovim postupkom još jednom dotakli dno.